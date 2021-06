Brankár Sommer zmeškal pôrod: Hlavné, že sú žena a dcérka zdravé

Baku 20. júna (TASR) - Brankár švajčiarskej futbalovej reprezentácie Yann Sommer sa stal druhýkrát otcom. Vedenie tímu mu pri tejto príležitosti umožnilo opustiť kemp po stredajšej prehre 0:3 na EURO 2020 s Talianskom.



"Bolo to pre mňa veľmi emotívne, no zároveň stresujúce," povedal 32-ročný brankár Borussie Mönchengladbach, ktorému manželka priviedla na svet dcéru Naylu. Pôrod v Nemecku napokon tesne nestihol, no ťažkú hlavu si z toho nerobil. "Podstatné je, že sú obe moje dievčatá zdravé. Bolo to úžasné, keď som si mohol maličkú popestovať. Neexistuje na svete krajší pocit," povedal Sommer pre agentúru DPA.



Otcom sa stal aj ďalší brankár účastníka ME z Ruska. Matvej Safonov sa vo veku 22 rokov teší z narodenia dcéry.