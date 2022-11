Son figuruje v nominácii Kórejskej republiky, Bento: Zotavuje sa

Nominácia Kórejskej republiky na MS v Katare



Brankári: Seung-gyu Kim (Al-Šabab), Bum-keun Song (Jeonbuk Motors), Hyeon-woo Jo (Ulsan)



Obrancovia: Kyung-won Kwon (Gamba Osaka), Moon-hwan Kim (Jeonbuk Motors), Min-jae Kim (SSC Neapol), Young-gwon Kim (Ulsan), Jin-su Kim (Jeonbuk Motors), Tae-hwan Kim (Ulsan), Jong-gyu Yoon (FC Soul), Yu-min Cho (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu FC)



Stredopoliari: Chang-hoon Kwon (Gimcheon Sangmu), Sang-ho Na (FC Soul), Seung-ho Paik (Jeonbuk Motors), Kang-in Lee (Real Mallorca), Jae-sung Lee (Mainz), Woo-yeong Jeong (Freiburg), In-beom Hwang (Olympiakos Pireus), Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers), Min-kyu Song (Jeonbuk Motors), Jun-ho Son (Shandong Taishan), Sang-ho Na (FC Soul)



Útočníci: Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Gue-sung Cho (Jeonbuk Motors), Ui-jo Hwang (Olympiakos Pireus)

Soul 12. novembra (TASR) - Útočník Heung-min Son figuruje v 26-člennej nominácii Kórejskej republiky na futbalové MS v Katare. Kapitán národného tímu minulý týždeň podstúpil operáciu ľavej očnej jamky po zranení, ktoré utrpel v drese Tottenhamu Hotspur v dueli Ligy majstrov proti Marseille a zatiaľ nie je jasné, kedy sa zapojí do prípravy.," uviedol portugalský tréner Kórejčanov Paulo Bento. "." Kormidelník pre istotu pridal do kádra ako 27. hráča aj útočníka Hyeon-gyu Oha. Ten pocestuje s mužstvom do Kataru a nahradí Sona, ak by nemohol na šampionáte štartovať.Kórejčanov čaká prvý zápas 24. novembra proti Uruguaju, v H-skupine sa stretnú aj s Ghanou a Portugalskom.