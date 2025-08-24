Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Son Heung-min si otvoril strelecký účet za Los Angeles FC

Futbalista Los Angeles FC Son Heung-min sa teší z gólu v zápase zámorskej MLS medzi FC Dallas a Los Angeles FC v kalifornskom Friscu v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Son prišiel do Los Angeles na začiatku augusta po desiatich rokoch strávených v anglickom Tottenhame Hotspur za približne 22 miliónov eur.

Los Angeles 24. augusta (TASR) - Juhokórejský futbalista Son Heung-min si v noci na nedeľu otvoril strelecký účet v zámorskej MLS. Tridsaťtriročný útočník Los Angeles FC poslal svoj tím v šiestej minúte zápasu na ihrisku Dallasu do vedenia, duel sa napokon skončil remízou 1:1. Kalifornčania sú po 29. kole súťaže na štvrtom mieste tabuľky v Západnej konferencii.

Son prišiel do Los Angeles na začiatku augusta po desiatich rokoch strávených v anglickom Tottenhame Hotspur za približne 22 miliónov eur. V drese nového zamestnávateľa debutoval pred dvoma týždňami proti Chicagu Fire (2:2). O týždeň neskôr sa podieľal asistenciou na víťazstve svojho tímu nad New England Revolution (2:0).
