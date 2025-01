Son Heung-min zostáva v Tottenhame až do 2026, klub si uplatnil opciu

Londýn 7. januára (TASR) - Juhokórejský futbalista Son Heung-min bude obliekať dres Tottenhamu Hotspur aj v budúcej sezóne. Vedenie klubu anglickej Premier League si uplatnilo opciu a predĺžilo zmluvu so svojím kapitánom do roku 2026. Súčasný kontrakt mu vyprší po konci prebiehajúcej sezóny.



Tridsaťdvaročný útočník prišiel do Londýna v roku 2015 z Bayeru Leverkusen. Za "kohútov" odohral 431 zápasov vo všetkých súťažiach, nastrieľal v nich 169 gólov, čo ho radí v klubovej histórii na štvrté miesto streleckej tabuľky. V ročníku 2021/2022 nastrieľal 23 gólov a spoločne s Mohamedom Salahom z FC Liverpool získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Premier League. Vlani v auguste ho vymenovali za kapitána Spurs.



Son je takisto aj kapitán reprezentácie Kórejskej republiky, v národnom tíme si pripísal dokopy 131 štartov a 51 gólov. V aktuálnom ročníku skóroval sedemkrát vo všetkých súťažiach. Tottenham zaostáva v tejto sezóne za očakávaniami, v ligovej tabuľke figuruje momentálne až na 12. mieste. Informovala o tom agentúra AP.