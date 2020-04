Son nastúpil na výcvik kórejského námorníctva

Soul 20. apríla (TASR) - Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Heung-Min Son si počas vynútenej prestávky v Premier League plní povinnosti voči svojej vlasti. Útočník Tottenhamu Hotspur začal v pondelok trojtýždňový vojenský výcvik v kempe juhokórejského námorníctva na ostrove Džedžu.



V Kórejskej republike je dvojročná povinná vojenská služba, no úspešní reprezentanti krajiny sa jej môžu vyhnúť. Son ju absolvovať nemusí, keďže triumfoval v drese svojej krajiny na Ázijských hrách 2018 v Indonézii, no stále má povinnosť absolvovať trojtýždňový výcvik a 500 hodín prác vo verejnej službe. Son vyzval fanúšikov, aby z dôvodu pandémie koronavírusu nenavštevovali kemp. Podľa agentúry Yonhap sa napriek tomu na mieste pohybovalo približne 80 priaznivcov a miestnych obyvateľov, ako i 20 novinárov, ktorí sa snažili zachytiť momentky z výcviku slávneho kórejského futbalistu.



Premier League je pre pandémiu koronavírusu pozastavená minimálne do 30. apríla. Najvyššiu anglickú súťaž prerušili po odohratí 29 kôl.