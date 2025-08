Son si v rozlúčke s dresom Tottenhamu zalietal nad hlavami spoluhráčov

Londýn 3. augusta (TASR) - Juhokórejský futbalista Son Heung-min sa emotívne rozlúčil so svojimi spoluhráčmi z Tottehnamu. V nedeľňajšom prípravnom zápase Spurs s Newcastlom (1:1) v jeho rodnej Južnej Kórei ho vyhadzovali do vzduchu. Išlo pravdepodobne o posledný zápas Sona v drese Tottenhamu.



Odohral v ňom 65 minút. Deň pred duelom oznámil svoje rozhodnutie odísť z klubu, v ktorom strávil uplynulých desať rokov. Z ihriska odchádzal za búrlivého potlesku takmer 65-tisíc fanúšikov. „Najprv som si nemyslel, že budem plakať, ale po tom, čo som si vypočul pár slov od spoluhráčov, bol odchod z klubu, s ktorým som strávil toľko času, naozaj ťažký. Cítil som sa naozaj, naozaj šťastný, že som mohol hrať tento zápas. Veľká vďaka patrí mojim fanúšikom, spoluhráčom a tiež súperom za to, že som mal nezabudnuteľný deň,“ uviedol Son. Jeho ďalšie pôsobisko zatiaľ nie je známe, no objavili sa špekulácie o jeho možnom odchode do Los Angeles v zámorskej Major League Soccer. „Ešte nič nie je definitívne dohodnuté,“ reagoval Son.



Do Tottenhamu prišiel v roku 2015 z Bayeru Leverkusen a za klub zo severného Londýna odohral celkovo 454 stretnutí, v ktorých nastrieľal 173 gólov. „Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som doteraz v kariére urobil. Mám úžasné spomienky, ale potrebujem nové prostredie, aby som sa mohol posunúť ďalej. Potrebujem zmenu a novú výzvu, desať rokov je dlhá doba. Do severného Londýna som prišiel ako 23-ročný mladík a odchádzam z neho ako dospelý a veľmi hrdý muž. Verím, že všetci môj krok pochopia,“ uviedol Son.



V máji sa dočkal prvej trofeje v drese Spurs, keď sa so spoluhráčmi tešil z víťazstva vo finále Európskej ligy UEFA nad Manchestrom United 1:0. Tento triumf zohral v jeho rozhodovaní veľkú úlohu. „Po tomto víťazstve som mal pocit, akoby som tu už dosiahol všetko, čo som mohol. Myslím si, že teraz je správny čas na rozhodnutie odísť,“ povedal Son, ktorý mal s klubom zmluvu do roku 2026.