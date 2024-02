Son si vykĺbil prst počas potýčky s reprezentačným spoluhráčom

Soul 14. februára (TASR) - Juhokórejský futbalista Heung-min Son si poranil prst počas fyzickej roztržky s reprezentačnými spoluhráčmi. K incidentu došlo ešte 5. februára, v predvečer semifinálového duelu Ázijského pohára proti Jordánsku (0:2). V stredu to potvrdil Futbalový zväz Kórejskej republiky (KFA).



Britské bulvárne noviny The Sun už skôr informovali, že v priebehu spoločnej večere sa niektorí mladší reprezentanti ponáhľali, aby mohli čo najskôr odísť od stola a hrať stolný tenis. To údajne nahnevalo Sona, kapitána tímu, a iných skúsenejších hráčov, keďže spoločné stolovanie pred dôležitými zápasmi sa tradične vníma ako čas na vzájomné zbližovanie.



Anonymný zdroj denníku prezradil, že keď Son požiadal mladších spoluhráčov, aby si sadli, tak mu "odpovedali neúctivo". Son mal schytiť Kang-in Leeho, na čo sa ho 22-ročný hráč Paríža St. Germain pokúsil udrieť. Oboch futbalistov museli od seba odtrhnúť, no Son si pri incidente vykĺbil prst. Pravdivosť udalostí v stredu potvrdili predstavitelia KFA.



Son hral s obviazanými prstami pravej ruky nielen v semifinále na druhý deň, ale aj v sobotnom zápase Premier League medzi Tottenhamom a Brightonom (2:1), pripomenula agentúra AFP.