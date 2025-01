Song je novým trénerom Stredoafrickej republiky, cieľ je postup na APN

Bangui 14. januára (TASR) - Novým trénerom futbalovej reprezentácie Stredoafrickej republiky sa stal Rigobert Song. Vymenovanie Kamerunčana do tejto funkcie oznámil v pondelok tamojší minister športu Heritier Doneng.



Cieľom Songa je postúpiť s národným tímom premiérovo na Africký pohár národov (APN). Reprezentácia štátu, ktorý sa osamostatnil od Francúzska v roku 1960, absolvovala kvalifikáciu na kontinentálny šampionát len dvanásťkrát. Najviac sa jej darilo v boji o postup na APN 2017, keď skončila v B-skupine druhá za Konžskou demokratickou republikou. Najbližšiu šancu na premiéru má v roku 2027.



Niekdajší obranca Liverpoolu a West Hamu pôsobil naposledy na lavičke Kamerunu, no tamojší zväz mu nepredĺžil kontrakt po vlaňajšej osemfinálovej prehre 0:2 s Nigériou na APN. S tímom pritom postúpil na MS 2022 v Katare, kde síce vypadol v základnej skupine, ale zdolal v nej superfavorita z Brazílie 1:0. Devätnáste miesto bolo pre Kamerun najlepší výsledok na MS od postupu do štvrťfinále v roku 1990. Informácie priniesla agentúra AFP.