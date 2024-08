Sörensen po remíze Sparty s FCSB: Musíme byť technickejší

Praha 7. augusta (TASR) - Futbalistov Sparty Praha čaká v odvete 3. predkola Ligy majstrov neľahká úloha. Ak si chcú udržať šancu na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov, potrebujú vybojovať historicky prvé víťazstvo proti rumunskému FCSB. Podľa obrancu Asgera Sörensena na to úradujúci českí majstri majú.



Sparta remizovala v utorkovom stretnutí na Letnej 1:1. Hostia viedli po hodine hry vďaka zásahu Joyskima Dawu, o vyrovnávajúci gól sa postaral v 78. minúte striedajúci Victor Olatunji. V nadstavenom čase štatisticky vyrovnaného zápasu mohol senzáciu spôsobiť Kaan Kairinen. Fínsky stredopoliar síce rozvlnil sieť, ale po preskúmaní systémom VAR gól neplatil pre predchádzajúci faul Martina Vitíka. V základnej zostave "rudých" nastúpil aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý hral do 72. minúty.



Sparťania tím z Bukurešti dosiaľ nikdy nezdolali a na rumunskej pôde potrebujú zvíťaziť. Na európskej klubovej scéne sa s ním stretli dvakrát, z toho dva duely prehrali a dva sa skončili remízou. Dánsky obranca Sörensen pred odvetou skonštatoval, že je čo zlepšovať, ale svojim spoluhráčom verí. "Musíme byť technickejší a mať väčší ťah na bránku. Ak to tak bude, v Bukurešti zvíťazíme," uviedol po utorkovom zápase. Schopnostiam Sparťanov dôveruje aj stredopoliar Lukáš Sadílek, ktorému bolo ľúto záverečnej situácie: "Veríme sami sebe a v našu silu. Keď dostaneme gól, vieme sa zomknúť. V závere sme mali tlak, boli štandardky. Škoda, bolo by super ísť do odvety s jednogólovým náskokom."



Tréner Sparty Lars Friis po stretnutí vyzdvihol výkon Olatunjiho. "Striedajúci hráči našu hru pozdvihli. Victor v tejto sezóne lepšie trénuje a podáva lepšie výkony. Aj dnes ukázal, že má na to hrať v základnej zostave," povedal na adresu 24-ročného Nigérijčana. Sparťanský útočník sa tešil, že pre mužstvo zabezpečil bod. "Vôbec som nebol nervózny, preto som šiel na trávnik. Aby som dal gól, ktorý bol veľmi dôležitý. Rád som tímu pomohol," citovala z Olatunjiho vyhlásenia klubová stránka Sparty.



Stredopoliar FCSB Mihai Lixandru si myslí, že rumunský majster potrebuje v odvete viac odvahy. "Musíme si viac veriť. Som si istý, že sme schopní hrať oveľa útočnejší futbal, obzvlášť, keď budeme hrať doma. Tam nás budú poháňať vpred naši fanúšikovia. Dúfame, že im urobíme radosť a postúpime. Veríme v to, ale bude to veľmi ťažké," uviedol Lixandru pre rumunské médiá. Víťaz dvojzápasu sa v ďalšej fáze stretne s úspešnejším z dvojice PAOK Solún - Malmö FF.