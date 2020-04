Sorokin nepredĺži zmluvu s CSKA Moskva, mieri do zámoria

New York 13. apríla (TASR) - Ruský hokejový brankár Iľja Sorokin sa rozhodol nepredĺžiť súčasný kontrakt s CSKA Moskva a podľa slov jeho agenta má namierené do NHL, kde by už v nasledujúcej sezóne mohol chytať za New York Islanders. Vedenie klubu zámorskej profiligy, ktorý ho draftoval v roku 2014 z celkového 78. miesta, túto správu zatiaľ nekomentovalo.



Dvadsaťštyriročný Sorokin patrí medzi najlepších brankárov pôsobiacich v Európe. Dres CSKA v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) si obliekal šesť sezón, vlani pomohol tímu k zisku Gagarinovho pohára a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča play off.



Aj v tejto sezóne pokračoval vo výborných výkonoch, v 40 súbojoch mal 93,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,5 inkasovaného gólu na zápas. Na ZOH 2018 v Pjongčangu pomohol Olympijským športovcom z Ruska k zisku zlatých medailí.