Sorokin predĺžil zmluvu s klubom New York Islanders o osem rokov

New York 2. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL New York Islanders predĺžilo zmluvy s brankármi Iľjom Sorokinom a Semjonom Varlamov, nové kontrakty podpísali aj obranca Scott Mayfield a útočník Pierre Engvall.



Sorokin predĺžil kontrakt o osem sezón s ročným zárobkom 8,25 milióna dolárov. Dvadsaťsedemročný brankár má ešte rok platnú zmluvu, na základe ktorej zarobí štyri milióny ročne. Na budúci rok by sa stal neobmedzeným voľným hráčom.



Ruský brankár má za sebou najlepšiu sezónu v kariére, keď mal bilanciu 31-22-7, úspešnosť zásahov 92,4 percenta a priemer inkasovaných gólov 2,34 na zápas. V play off odchytal všetkých šesť zápasov, Islanders vypadli v prvom kole s Carolinou. Sorokin bol finalista na zisk Vezinovej trofeje.



Tridsaťpäťročný Varlamov pôsobil v Islanders uplynulé štyri sezóny, predtým hral za Washington Capitals a Colorado Avalanche. S "ostrovanmi" podpísal nový štvorročný kontrakt.



Mayfield podpísal s Islanders novú sedemročnú zmluvu, 30-ročný obranca strávil celú doterajšiu kariéru v NHL v tomto newyorskom tíme.



Engvall podpísal nový sedemročný kontrakt, ročne zarobí 3 milióny. Minulú sezónu začal v Toronte, Maple Leafs ho potom vymenili do Islanders. V 76 zápasoch strelil 27-ročný Švéd 17 gólov a pridal 13 asistencií.