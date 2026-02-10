< sekcia Šport
Šortrek: Taliani získali zlato v mix tímoch
Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).
Autor TASR
Miláno 10. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v šortreku získali na ZOH 2026 zlato v utorkovej súťaži mix tímov. Domáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel triumfovalo v A-finále časom 2:39,019 min. Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).
