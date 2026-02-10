Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šortrek: Taliani získali zlato v mix tímoch

Tím Talianska oslavuje po víťazstve v štafete zmiešaných tímov v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne, Taliansko, v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).

Miláno 10. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v šortreku získali na ZOH 2026 zlato v utorkovej súťaži mix tímov. Domáce kvarteto Elisa Confortolová, Arianna Fontanová, Thomas Nadalili a Pietro Sighel triumfovalo v A-finále časom 2:39,019 min. Striebro vybojovali Kanaďania (2:39,258), bronz Belgičania (2:39,353).



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
