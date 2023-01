Šortrekárka Popovičová obsadila na EYOF šieste miesto na 500 m trati

Trieste 23. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v šortreku Lea Popovičová obsadila v pondelok na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v Taliansku šieste miesto na 500 m trati.



Talentovaná pätnásťročná Prešovčanka skončila v semifinále na prvej nepostupovej priečke, no v B-finále triumfovala. Do bojov zasiahli aj ďalší traja slovenskí šortrekári. Zo štvrťfinále sa do semifinále dostala ešte Michaela Ižarová, ktorá obsadila celkovo 10. priečku. Pre Matúša Ďurišku a Damiána Marcina boli konečnou zastávkou rozjazdy. V semifinále miešaných štafiet boli Slováci štvrtí a v utorok ich čaká B-finále.



Skokanka na lyžiach Tamara Mesíková skončila na strednom mostíku HS-102 na deviatom mieste. V súťaži predviedla výkony 83 a 77,5 m a získala 165,6 bodu. "V tejto fáze sezóny neskáčem dobre, mám problémy na hrane mostíku. Je to veľmi dôležitá fáza skoku. Mala som v Planici už aj lepšie skoky, ale nemôžem byť nespokojná. Ideme ďalej, chcem sa neustále zlepšovať a posúvať,“ povedala Mesíková pre portál olympic.sk.



V akcii boli aj slovenskí bežci na lyžiach. Na mužskej desaťkilometrovej trati klasicky skončili Martin Stankoviansky na 39. priečke, Lucas Melich na 53. a Richard Kostelník na 59. pozícii.



Na ženskej 7,5 km obsadili Laura Roglová 36. miesto, Veronika Michalechová 45. a Nina Škarvadová 51. priečku.