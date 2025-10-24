< sekcia Šport
SOŠM si pripomenulo 40. výročie vzniku, Karácsony: „Zadosťučinenie“
V deň piatkového jubilea sa v bratislavskom Dome športu uskutočnila prezentácia brožúry „Naše zbierky nezapadnú prachom“ a vernisáž rovnomennej výstavy.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM), ktoré spravuje Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), si 24. októbra pripomenulo 40. výročie svojho vzniku. V deň piatkového jubilea sa v bratislavskom Dome športu uskutočnila prezentácia brožúry „Naše zbierky nezapadnú prachom“ a vernisáž rovnomennej výstavy.
Múzeum už štyri dekády uchováva, spracováva a pripomína športovú históriu. „Slovenské olympijské a športové múzeum je miesto, kde sa stretáva minulosť s prítomnosťou. Každý exponát v jeho bohatých zbierkach je nositeľom nejakého príbehu či emócie – či už pochádza spred desiatok rokov, alebo z nedávnych čias. Slovenské olympijské a športové múzeum je už štyri desaťročia strážcom týchto príbehov a dnes oslavuje výročie, ktoré nás napĺňa hrdosťou i vďakou. Pred rokmi mali zakladatelia múzea sen o stálej expozícii, ktorá by tieto poklady prezentovala dôstojne a natrvalo. Trvalo dlhých 35 rokov, kým sa v roku 2021 tento sen naplnil. Výstavná sieň prof. Vladimíra Černušáka sa stala realitou, otvorila dvere verejnosti k cennostiam v zbierke múzea a sprístupnila to, čo bolo roky ukryté v depozitoch, či príležitostne vystavené v rôznych expozíciách v iných slovenských múzeách,“ uviedol v príhovore publikácie prezident SOŠV Anton Siekel.
Múzeum telesnej kultúry vzniklo 24. októbra 1985 ako ústredná dokumentačno-informačná a politicko-výchovná inštitúcia Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy. V roku 1987 zaevidovalo prvé predmety zbierkovej povahy. V nasledujúcich rokoch prešlo viacerými zmenami a 1. januára 2015 sa stalo súčasťou Slovenského olympijského výboru ako jeho oddelenie. Pod názvom Slovenské olympijské a športové múzeum funguje od roku 2019. Ďalším významným míľnikom bolo slávnostné otvorenie Výstavnej siene prof. Vladimíra Černušáka, prvej stálej expozície SOŠV – SOŠM v histórii, 23. júna 2021.
„Je to pre nás zadosťučinenie, že sme tak dlho vydržali, lebo múzeum si za tých štyridsať rokov prešlo rôznymi obdobiami vývoja, dobrými až po také, kde nám takmer hrozil až zánik múzea, takže dúfam, že vydržíme aspoň ďalších štyridsať rokov. To, že už štyri roky máme vlastnú stálu expozíciu je asi ten najväčší dar, ktorý sa podaril. Táto expozícia nám umožňuje lepšie oslovovať verejnosť, dostať sa do povedomia, dostávať sem aj mládež, aby sa stretla s históriou športu, olympizmu,“ povedal pre TASR Viliam Karácsony, riaditeľ múzea. Súčasťou pripomenutia si 40. výročia bola aj vernisáž výstavy ´Naše zbierky nezapadnú prachom´. „Snažili sme sa vybrať také predmety, ktoré sa bežne nevystavujú, pretože robíme množstvo výstav, ale sú predmety v našich zbierkach, ktoré nezapadajú do žiadnych tém. Teraz bola príležitosť vytiahnuť práve tieto z depozitára a ukázať ich verejnosti,“ dodal.
