SOŠV a Slovakia Travel budú spolupracovať na projekte Slovenský dom

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor a Slovakia Travel podpísali pred začiatkom 65. valného zhromaždenia SOŠV zmluvu o spolupráci. Jej predmetom je vzájomná spolupráca v súvislosti s projektom Slovenský dom na tohtoročných olympijských hrách v Paríži. Zmluva nadväzuje na uznesenie vlády SR č. 626 z 20. novembra 2023.



Zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová a prezident SOŠV Anton Siekel. Slovenský dom bude na OH v Paríži po prvý raz od ZOH 2010 vo Vancouveri sprístupnený aj širokej verejnosti. SOŠV a Slovakia Travel sa v podpísanej zmluve zaviazali k spolupráci a súčinnosti za účelom riadneho a úspešného zabezpečenia projektu Slovenský dom.



"Dnešným podpisom zmluvy sa naplnila dlhodobá snaha Slovenského olympijského a športového výboru, aby prezentácia Slovenska v zahraničí počas veľkých medzinárodných športových podujatí bola koordinovaná. Veľmi sa teším, že naplnením tohto dokumentu vytvoríme pevné základy k tomu, aby to bolo aj na ďalších olympijských hrách v budúcnosti,“ povedal Anton Siekel, prezident SOŠV pre portál olympic.sk.



Slovenský dom sa bude nachádzať v parku La Villette na severovýchode Paríža. Dostupný bude v rámci metropoly prostredníctvom liniek metra č. 5 a 7, električky 3b a niekoľkých autobusových liniek. "Návštevníci si v ňom budú môcť vychutnať národné jedlá, zapojiť sa do tvorivých dielní, ale napríklad aj vysadnúť na trenažér a prostredníctvom virtuálnej reality sa preniesť na skutočné slovenské cyklotrasy. Olympijské hry v Paríži sú skvelou príležitosťou ako prostredníctvom nášho olympijského domu spropagovať Slovensko ako atraktívnu turistickú destináciu,“ uviedla Ivana Vala Magátová, generálna riaditeľka Slovakia Travel.