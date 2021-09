SOŠV ocenil športovcov z Tokia, Siekel: Mali sme čo oslavovať

Veľké Úľany 21. septembra (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ocenil medailistov aj ďalších účastníkov olympijských hier v Tokiu. Slávnostná bodka za podujatím, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnilo s ročným oneskorením, padla v utorok v prostredí golfového areálu pri Veľkých Úľanoch.



SOŠV odmenil najúspešnejších olympionikov aj finančne, symbolické šeky si osobne prevzali strelecká šampiónka Zuzana Rehák Štefečeková, strieborný golfista Rory Sabbatini či členovia bronzového štvorkajaka Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek. Chýbal kajakár Jakub Grigar, strieborný medailista z OH 2020 bude tento týždeň súťažiť na majstrovstvách sveta v Čunove. "Mali sme čo oslavovať. Úspechy, ktoré dosiahli naši reprezentanti na OH, sú príjemným potešením pre každého športového fanúšika. Forma finančnej odmeny nie je motivačným faktorom, oni reprezentujú našu krajinu bez ohľadu na ňu. Je to poďakovanie, som rád, že SOŠV aj v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pristupuje aj k takejto forme ohodnotenia. To, že sme dnes mali príležitosť odovzdať symbolické šeky, bolo veľmi príjemným okamihom tohto podujatia," povedal Siekel.







Rehák Štefečeková, Sabbatini a posádka štvorkajaka pokrstili golfovými loptičkami oficiálnu publikáciu SOŠV s názvom TOKIO 2020. Sabbatinimu v golfovom rezorte odhalili aj pamätnú tabuľu na počesť strieborného úspechu. "Každý príbeh sa niekde začína a niekde sa končí. Ten náš sa začal práve formovaním Slovenského olympijského tímu, do ktorého patria športovci, tréneri, realizačné tímy, moji kolegovia zo SOŠV, naši partneri a podporovatelia. Dnes sme mali krásnu príležitosť poďakovať sa všetkým, športovcom za výsledky, našim partnerom za podporu, realizačným tímom za prístup," dodal Siekel.



Na podujatí privítal aj Rehák Štefečekovú, ktorá z japonskej metropoly priviezla najväčšiu radosť vďaka triumfu v trape. "Vedela som, že pri oceňovaní pôjdem až na konci, lebo som dopadla najlepšie na tejto olympiáde. Ja som však taká istá Zuza ako pred dvoma mesiacmi, mám len o jeden kov naviac. Snažím sa užívať si to, každá akcia je o niečom inom. Toto je akcia SOŠV, teším sa, že som znova s olympionikmi. Tešila som sa na športovcov, na vedenie. Veľmi sa teším, že to nie je žiadne gala, ale podujatie s rodinou, vonku, vyšlo krásne počasie," uviedla Rehák Štefečeková.