Slovenský olympijský výbor nové predstavil námestie v Bratislave

10. júna (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v pondelok slávnostným prestrihnutím pásky predstavil nové Olympijské námestie pred Domom športu v Bratislave. Slúžiť bude pre oddych, ako aj pre exteriérové aktivity SOŠV a Slovenského olympijského a športového múzea.



SOŠV začal vlani v auguste revitalizáciu tohto priestoru v spolupráci s Domom športu a mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto. Práce boli realizované aj s využitím príspevku od bývalého Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva športu a cestovného ruchu SR. Podporu revitalizácii i zámeru premenovať časť Junáckej ulice na Olympijské námestie podporili poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave, primátor mesta Matúš Vallo, poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto i starosta Matúš Čupka. "Ja som veľmi rád, že sme našli podporu, aby to nebola myšlienka jednotlivcov. Spojili sa ľudia, ktorým záleží na tom, aby priestory, ktoré sú strechou športu, boli niečím významné a spájali olympizmus. Je to priestor, v ktorom sa budeme veľmi radi stretávať so športovcami pred ich odchodom na OH, ale aj počas iných podujatí," uviedol po slávnostnom otvorení Anton Siekel, prezident SOŠV.



Druhá fáza revitalizácie pokračovala počas jari 2024 a zrekonštruovala sa počas nej fontána. "Rekonštrukcia zohľadnila pôvodnú dispozíciu priestoru. Pribudol však najznámejší symbol olympijského hnutia – olympijské kruhy. Zachovaná zostala aj unikátna socha od Pavla Tótha, ktorá je súčasťou fontány. Fontánu obklopujú tri múriky, ktoré sú venované olympijským medailistom a olympijským športom. V rámci prác sa osadili lavičky a zaviedlo sa večerné osvetlenie," povedal Jozef Liba, generálny sekretár SOŠV. Ceremónie sa zúčastnila aj trojnásobná zlatá olympijská medailistka Anastasia Kuzminová.