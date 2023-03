SOŠV stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky MOV

Bratislava 29. marca (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) naďalej pevne stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) i ním udelené sankcie voči Rusku a Bielorusku a ich vládam, ktoré boli opätovne potvrdené. Zároveň podporuje mierové súperenie športovcov všetkých krajín a je proti akejkoľvek diskriminácii.



SOŠV to uviedol v stredajšom stanovisku, ktorým reagoval na utorkové vyhlásenie MOV, v ktorom strešný výbor svetového olympizmu odporučil medzinárodným športovým federáciám návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží. Tí by sa však mohli vrátiť len za jasných pravidiel - ako jednotlivci pod neutrálnou vlajkou a bez ich prepojenia na armádu či bezpečnostné zložky. Nesmú ani podporovať vojnu. Odporúčania exekutívy MOV sa netýkajú účasti týchto športovcov na olympijských hrách 2024 v Paríži a ani na zimných olympijských hrách 2026.







TASR prináša stanovisko SOŠV k aktuálnym odporúčaniam Medzinárodného olympijského výboru v plnom znení:



"Slovenský olympijský a športový výbor naďalej pevne stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky Medzinárodného olympijského výboru i ním udelené sankcie voči Rusku a Bielorusku a ich vládam, ktoré boli opätovne potvrdené.



SOŠV je proti vojne na Ukrajine a želá si jej čo najrýchlejšie mierové ukončenie. Sme si vedomí, ako veľmi trpí celá Ukrajina a teda aj jej šport. Od začiatku konfliktu sa preto v rámci našich možností angažujeme v pomoci Ukrajine a v týchto činnostiach budeme pokračovať. Jednoznačne stojíme za záväzkom Medzinárodného olympijského výboru, aby nielen v Paríži, ale aj na zimných olympijských hrách v Miláne a v Cortine d’Ampezzo 2026 štartoval silný tím Ukrajiny.



Aktuálne stanovisko exekutívy MOV má odporúčací charakter. Je na každej športovej federácii, či sa ním bude riadiť.



Šport je významným mierovým nástrojom a osobitne v spojení s olympijskými ideálmi má zbližovať ľudí rôznych farieb pleti, rás, náboženského vyznania, politickej či sexuálnej orientácie pri mierovom súperení.



Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mierové súperenie športovcov všetkých krajín a je proti akejkoľvek diskriminácii. Dlhodobo vyjadruje stanovisko, že zúčastnení športovci nemôžu podporovať vojenské konflikty a ich celkové konanie nesmie byť v rozpore s etikou športu, olympizmu a s Olympijskou chartou. SOŠV preto stojí za stanoviskom MOV, ktorý nechce trestať jednotlivcov za rozhodnutia ich vlád. MOV presne stanovil podmienky pre štart neutrálnych športovcov na medzinárodných súťažiach a neumožnil účasť ruských či bieloruských tímov.



O účasti športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na olympijských hrách 2024 v Paríži sa doteraz neprijalo žiadne definitívne rozhodnutie. Stále je pred nami dlhá diskusia, a preto nie je potrebné vytvárať predčasné závery."