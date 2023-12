Olympijský výbor vkladá najväčšie nádeje na OH2024 do strelcov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vkladá spomedzi trinástich už kvalifikovaných športovcov na OH2024 najväčšie nádeje do strelcov. Na tlačovej besede SOŠV to uviedol riaditeľ športového oddelenia Roman Buček. Účasť si už okrem piatich strelcov zabezpečili aj štyria vodní slalomári a dve atlétky. Slovensko má isté i po jednej mužskej a ženskej miestenke v cestných cyklistických pretekoch s hromadným štartom.



Na nadchádzajúce OH ide zatiaľ historicky najmenšia športová výprava s trinástimi športovcami. Doterajšie minimum bolo 41 z olympiády v Tokiu, na zimných hrách to bolo Nagano 1998 s 39 zástupcami. Za očakávaniami zaostali rýchlostní kanoisti, slovenský štvorkajak bude chýbať prvýkrát v histórii samostatnosti. Slováci nepriniesli z MS v Duisburgu ani jednu miestenku, singlisti a deblisti ešte budú mať šancu 8.-9. mája na dodatkovej európskej kvalifikácii v Szegede. "Zatiaľ máme trinásť miesteniek. Musíme povedať, že rýchlostní kanoisti zaostali za očakávaniami, keď nepriniesli ani jednu miestenku z MS. Kvalifikačný proces stále prebieha, z našich najväčších šancí sú na tom najlepšie skejtbordista Richard Tury i džudista Marius Fízeľ. Ranking sa samozrejme uzatvára až v júni. Veľkú šancu budú mať aj stolné tenistky, ktoré čakajú vo februári MS družstiev. Kvalifikácia je stále otvorená, stále dúfame, že sa priblížime k číslu z Tokia," povedal Buček.



SOŠV sa podľa jeho slov pozerá ohľadom ambícií na výsledky z predošlého roka. Najväčšie nádeje tak vkladá do strelcov, medzi ktorými obhajuje zlato v trape z Tokia Zuzana Rehák-Štefečeková. Kvalifikovaná je aj ďalšia olympijská medailistka, bronzová skeetarka z OH 2012 Danka Berteková, ktorá získala tento rok európsky i svetový titul. V brokových zbraniach sa predstavia ešte Marián Kovačócy (trap) a Vanesa Hocková (skeet). Vo vzduchových zbraniach je zatiaľ istá len účasť Patrika Jányho, tohtoročného vicemajstra z Tallinu v puške na 10 metrov.



"Vždy sa pozeráme na to, aké výsledky dosahujú rok pred hrami, najvyššie ambície patria strelcom a tradične veríme, že aj športovci vo vodnom slalome sa pobijú o tie najvyššie méty. Bohužiaľ, v K4 nebudeme obhajovať bronz, ale verím, že ambícií je viac. Richard Tury je na tom tak isto veľmi dobre, momentálne je ôsmy v svetovom rankingu. Keď títo športovci budú zdraví, verím, že zvedú rovnocenný súboj o medaile,“ povedal Buček pre TASR.



Olympijské hry v Paríži sú na programe od 26. júla do 11. augusta a slovenská výprava bude rozdelená na dve časti. Strelci budú v Chateauroux, kde prebehnú všetky ich súťaže, zvyšok výpravy v Paríži.