VIDEO: SOŠV vylúčil SLSA a prijal ZSL, Siekel: Aj moja hanba

Bratislava 4. novembra (TASR) - Delegáti Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) schválili na piatkovom 63. valnom zhromaždení vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie (SLSA). Zároveň potom prijali za člena Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Prezidenta strešného orgánu slovenského športu Antona Siekela tento čin mrzí a dúfa, že podobné problémy bude na Slovensku v budúcnosti riešiť arbitrážny súd.



"Musím priznať, že naša asociácia sa bude s týmto rozhodnutím veľmi ťažko stotožňovať. V tejto chvíli ho rešpektujeme, čo robíme už od začiatku, ale mrzí ma, že sme nedostali priestor na obhajobu. Podľa nás všetko začalo nezákonným rozhodnutím ministerstva 2. decembra, kedy pán Husár vyhlásil, že už nie sme národný športový zväz. Prebieha správny súd a veríme, že potvrdí náš názor a pravda vyjde najavo," uviedol Jiří Jeřábek, viceprezident SLSA, ktorý pred schválením programu vystúpil a požiadal o vylúčenie bodu číslo šesť, no delegáti hlasovali za jeho zachovanie. Zároveň vyjadril presvedčenie, že ich zotrvanie v SOŠV bolo v súlade s predpismi na ktoré sa predstavitelia odvolávajú. "Stále vnímame spolupratričnosť s ostatnými športmi. V tejto chvíli sú členmi aj organizácie, ktoré nemajú klasickú športovú činnosť, preto sme chceli zostať súčasťou športového hnutia na Slovensku," skonštatoval Jeřábek.







Novým členom sa hneď na to stal ZSL ako náhrada za SLSA. "V prvom rade ďakujeme delegátom za prejavenú dôveru. Plne si uvedomujeme zodpovednosť a urobíme všetko pre to, aby sme svojimi výsledkami a činnosťou prispeli k šíreniu olympijskej myšlienky. Pred štyrmi rokmi pri vzniku sme si dali za cieľ posúvať športovcov a lyžiarsku obec, čo sa nám darí. Máme ich plnú dôveru a pozeráme sa dopredu," povedal Martin Paško, prezident ZSL.



Prezidenta SOŠV Antona Siekela rozhnodnutie neteší a verí, že sa podobná situácia už nezopakuje: "Jedným z riešení je zriadenie športového arbitrážneho súdu, aby sme mali inštitúciu, ktorá to môže riešiť v ďaleko väčšom predstihu ako tomu bolo na VZ. Formulácia vylúčenie člena je veľkou hanbou pre slovenský šport, aj pre mňa osobne, ale bolo to nevyhnutné."



Pred začiatkom rokovania mal príhovor Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, ktorý avizoval pomoc pre SOŠV. Chce nájsť spôsoby, ako udržať fungovanie športovísk aj napriek energetickej kríze. Prezident SOŠV odovzdal na VZ aj Cenu Pavla Schmidta za výkon roka v individuálnej olympijskej disciplíne Zuzane Rehák Štefečekovej, ktorá si už vybojovala miestenku na OH 2024 v Paríži. Zlaté odznaky SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie dostali Ladislav Asványi a Ivan Cibák.



Výkonný riaditeľ Peter Hamaj zosumarizoval Letný európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na ňom 2252 športovcov zo 48 krajín a jeho rozpočet bol vo výške 15,7 miliónov eur.