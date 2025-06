SOŠV vyznamenal viacero olympionikov a ďalších športových osobností

Bratislava 26. júna (TASR) - V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu (SOŠM) sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie olympionikov, športovcov a členov ich realizačných tímov. Usporiadali ho spoločne Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), komisia športovcov SOŠV a Slovenská asociácia olympionikov (SAO). Dovedna 16 športových osobností si na ňom prevzalo vyznamenania SOŠV (za olympionika v cyklistike Petra Hrica, ktorý v marci zomrel, ho prevzala jeho sestra) a piati olympionici tituly a odznaky OLY, ktoré udeľuje Svetová asociácia olympionikov a odovzdáva SAO. Informoval o tom portál olympic.sk.



Na stretnutí sa zúčastnilo približne šesťdesiat ľudí, medzi nimi aj generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, viceprezident SOŠV Peter Korčok, člen výkonného výboru SOŠV a olympijský víťaz v atletike Matej Tóth, dvojnásobní olympijskí medailisti, bývalá športová gymnastka Mariana Némethová-Krajčírová a bývalý hokejista Igor Liba, ako aj ďalšie približne dve desiatky olympionikov. Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojom príhovore vzdal hold bývalým aj súčasným športovcom, ktorí vdychujú športu dušu.



Z rúk Siekela a čestného prezidenta Františka Chmelára si vyznamenania SOŠV prevzalo viacero osobností. Strieborný odznak SOŠV si prevzali bývalá čs. reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a dlhoročná pedagogička na FTVŠ UK v Bratislave i autorka odborných publikácií Anna Blahutová-Droppová, popredný fyzioterapeut našich olympijských výprav a viacerých reprezentačných tímov Zdenek Ďuriš, bývalý známy atlét, neskôr funkcionár, rozhodca a úspešný tréner Ján Koštial, bývalý legendárny manažér slávneho tímu basketbalistiek Ružomberka Jozef Smolek a bývalá členka výkonného výboru SOŠV aj bývalá generálna sekretárka, neskôr prezidentka Slovenskej gymnastickej federácie Monika Šišková.



Držiteľmi bronzového odznaku SOŠV sa stali lekári – členovia slovenských výprav na viacerých olympijských podujatiach Daniela Doležalová a Ivan Macek, bývalý popredný plavec a neskôr dlhoročný pedagóg na FTVŠ UK a autor odborných publikácií Ľubomír Kalečík, významný zápasnícky tréner Ľubomír Lohyňa, bývalá najlepšia slovenská moderná päťbojárka, neskôr funkcionárka v tomto športe aj predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie Elena Malíková, významný atletický tréner Jozef Pavelka, aj úspešný basketbalový olympionik (člen 6. družstva ČSSR na OH 1976 v Montreale a medailista z ME), neskôr aj úspešný tréner a basketbalový manažér Justín Sedlák.



Pri odovzdávaní Medailí SOŠV slovenským olympionikom Antonovi Siekelovi asistovala podpredsedníčka komisie športovcov SOŠV Alexandra Longová. Odovzdali ich sestre nedávno zosnulého špičkového cyklistu Petra Hrica (účastník OH 1996 v Atlante) Anne Paličkovej, volejbalistke Márii Javorčíkovej-Mališovej, športovej gymnastke Zdenke Jánošovej-Bujnáčkovej (obe boli členky družstiev ČSSR na OH 1972 v Mníchove, ktoré zhodne obsadili 5. miesta), atlétovi Igorovi Kollárovi (účastník OH 1992 v Barcelone, OH 1996 v Atlante a OH 2000 v Sydney len deň pred stretnutím oslávil 60. narodeniny) a cyklistovi Jozefovi Regecovi, ktorý na OH 1988 v Soule dosiahol 10. miestom historicky najlepší výsledok Slováka v cestných pretekoch s hromadným štartom.



Z rúk prezidenta SAO Martina Bendika a generálneho sekretára SAO Petra Bendika si tituly a odznaky OLY od Svetovej asociácie olympionikov prevzali športová gymnastka Zdenka Jánošová-Bujnáčková (účastníčka OH 1972 v Mníchove), basketbalistka Božena Miklošovičová-Štrbáková (členka 4. družstva ČSSR na OH 1976 v Montreale), stále aktívny sánkar Jozef Ninis (účastník ZOH 2006 v Turíne, 2010 vo Vancouvri, 2014 v Soči, 2018 v Pjongčangu a 2022 v Pekingu), ktorý sa snaží rekordný šiesty raz prebojovať na ZOH a atlét Ján Záhončík (OH 1992 v Barcelone).