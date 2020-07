Souček definitívne do West Hamu ako najdrahší hráč z českej ligy

Londýn 24. júla (TASR) - Český futbalista Tomáš Souček sa stal definitívne hráčom West Hamu United. Dvadsaťpäťročný stredopoliar bol dosiaľ v Anglicku na hosťovaní zo Slavie Praha, súčasťou dohody bola klauzula o automatickom prestupe po udržaní sa "kladivárov" v Premier League. Souček podpísal s Londýnčanmi kontrakt na štyri roky.



Podľa portálu iDnes.cz zaplatí West Ham "zošívaným" celkovo viac ako pol miliardy českých korún. Za hosťovanie 113 miliónov, po prestupe doplatia ďalších 400 miliónov. Souček sa tak stal najdrahším hráčom, ktorý prestúpil z najvyššej českej súťaže. Dosiaľ držal prvenstvo Tomáš Rosický, keď v roku 2001 odišiel zo Sparty Praha do Borussie Dortmund.



"Som rád, že sme získali Tomáša natrvalo. Veľmi dobre zapadol, je skvelý chalan s veľmi dobrými fyzickými schopnosťami. Strelil aj niekoľko dôležitých gólov, takže sme radi, že zostáva," uviedol tréner West Hamu David Moyes. Souček odohral na jeseň dvanásť ligových zápasov a k záchrane pomohol troma gólmi. "S prvým polrokom som spokojný. Hovorí sa, že januárové prestupy nie sú jednoduché, navyše som prišiel do tímu, ktorý bojoval o záchranu. Som rád, že sme to s chlapcami zvládli a že som prispel dobrými výkonmi a uspel," uviedol Souček na webe Slavie Praha.