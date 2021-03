Souček obhájil prvenstvo v ankete o českého Futbalistu roka

Futbalista roka 2020 v Česku:



1. Tomáš Souček (West Ham United) 873 b., 2. Vladimír Coufal (Slavia/West Ham United) 348, 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 244, 4. Patrik Schick (RB Lipsko/Bayer Leverkusen) 226, 5. Alex Král (Spartak Moskva) 142, 6. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 118

Praha 24. marca (TASR) - Tomáš Souček obhájil prvenstvo v ankete o Futbalistu roka v Česku. Stredopoliar West Hamu United triumfoval suverénnym spôsobom pred klubovým spoluhráčom Vladimírom Coufalom, na treťom mieste skončil v hlasovaní členov futbalovej akadémie Vladimír Darida z Herthy Berlín.povedal pre portál idnes.cz 26-ročný Souček, ktorý vlani v januári prestúpil do West Hamu zo Slavie Praha.Trénerom roka je Jindřich Trpišovský, ktorý so Slaviou Praha vlani obhájil ligový titul a na jeseň sa so svojimi zverencami dostal zo základnej skupiny Európskej ligy do vyraďovačky.