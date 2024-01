Londýn 1. januára (TASR) - Kapitán českej futbalovej reprezentácie Tomáš Souček predĺžil zmluvu s West Hamom United do júna 2027. Informovali o tom britské médiá.



Dvadsaťosemročný stredopoliar pôsobí v tíme "kanonierov" od roku 2010, do West Hamu prišiel zo Slavie Praha. Vlani v júni s nimi vyhral Európsku konferenčnú ligu a v decembri viedol tím prvýkrát ako kapitán. Zatiaľ odohral za West Ham 182 zápasov, v ktorých nastrieľal 30 gólov.



"Som veľmi šťastný, že som podpísal novú zmluvu a hrdý na to, že môžem pokračovať v kariére vo West Hame," povedal Souček pre klubový web.