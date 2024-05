Soucy dostal jednozápasový dištanc za zákrok na McDavida

New York 14. mája (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti hokejovej NHL udelilo Carsonovi Soucymu z Vancouveru jednozápasový dištanc. Dvadsaťdeväťročný obranca dostal trest za nepríjemný krosček do tváre kapitána Oilers Connora McDavida v treťom stretnutí semifinálovej série play off Západnej konferencie. Canucks triumfovali nad Edmontonom 4:3 a ujali sa vedenia 2:1 na zápasy. Informovala o tom oficiálna webová stránka súťaže.



Nepríjemný moment sa odohral v závere stretnutia. McDavid sa ocitol v konfrontácii s hosťujúcim obrancom Soucym. Dvadsaťsedemročný center najskôr reagoval na poštuchnutie seknutím Soucyho, ktorý mu to opätoval. Ako tretí však odzadu prišiel ruský obranca Nikita Zadorov, ktorý uštedril McDavidovi krosček na chrbát a po ňom kanadský center padal smerom dopredu. Tam už však s náprahom prišiel krosček od Soucyho, ktorý zasiahol McDavida priamo na bradu.



"Bol to nešťastný moment. Samozrejme, nebol tam úmysel. V týchto šarvátkach na konci duelu je veľa emócii," uviedol Soucy, ktorý dostal pôvodne iba dvojminútový trest, podľa AP. Kanadský bek tak nepomôže tímu v štvrtom zápase série v noci na stredu (3.30 SELČ), ktorý bude opäť v Edmontone. Zadorov dostal pokutu 5000 dolárov, čo je maximálna suma podľa kolektívnej zmluvy.



McDavid v pondelok povedal, že sa "cíti skvele" a nechcel o incidente príliš hovoriť, okrem toho, že ho označil za "súčasť série". "Majú vysokých obrancov, ktorí nám to robia ťažké. Hrajú veľmi fyzicky. Je to zábavná séria a som rád, že môžem byť jej súčasťou. Nastúpili proti sebe dva kanadské tímy a je v tom veľa emócii," povedal kapitán Edmontonu.