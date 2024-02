Soukalová je prvá Češka v Sieni slávy Medzinárodnej biatlonovej únie

Nové Město na Moravě 17. februára (TASR) - Bývalá česká biatlonistka Gabriela Soukalová vstúpila ako prvá Češka do Siene slávy Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). Trojnásobná olympijská medailistka zo ZOH v Soči sa pripojila k elitnej spoločnosti počas ceremoniálu v Novom Městě na Moravě.



IBU otvorila Sieň slávy vlani a v súčasnosti má sedem členov. Spolu so Soukalovou sa pocty dočkala víťazka rekordných 42 pretekov Svetového pohára Magdalena Forsbergová zo Švédska. Ďalší nový člen je Francúz Raphael Poirée, osemnásobný majster sveta. "Je mi cťou stáť tu vedľa ostatných biatlonových legiend. Musím sa priznať, že niečo také som tak skoro po ukončení kariéry nečakala. Som za to veľmi rada, pretože som pre zdravotné problémy nemohla ukončiť kariéru tak, ako som chcela. Je to veľké uzavretie mojej športovej kapitoly," uviedla 34-ročná Češka v dejisku prebiehajúcich MS v biatlone.



Soukalová je so 17 triumfami v SP najúspešnejšou českou biatlonistkou v histórii. V sezóne 2015/16 ovládla ako druhá Češka v histórii celkové poradie. "Som rada za všetky krásne momenty vo svojej kariére. Bolo to krásne stáť po pretekoch na stupňoch víťazov. Možno si teraz ešte viac vážim chyby, ktoré som urobila a nestála na pódiu. Tieto momenty zo mňa urobili lepšieho a silnejšieho človeka," dodala pre oficiálny portál biathlonworld.com biatlonistka, ktorá ukončila kariéru v máji 2019.