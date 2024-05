Southampton a Leeds sa stretnú v súboji o miestenku do Premier League

Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti FC Southampton a Leedsu United sa na budúci týždeň v nedeľu stretnú v londýnskom Wembley v priamom súboji o poslednú voľnú miestenku do Premier League. Oba tímy si vybojovali postup do finále play off druhej najvyššej súťaže Championship.



Southampton v piatok v odvete semifinále zdolal doma West Bromwich Albion 3:1, prvý zápas sa skončil nerozhodne 0:0. Leeds už predtým vyradil Norwich po výsledkoch 0:0 vonku a 4:0 doma. Oba tímy sa môžu vrátiť medzi elitu po ročnej pauze. Už predtým si postup do Premier League vybojovali prvé dva tímy tabuľky Championship - Leicester a Ipswich.