Southampton angažoval stredopoliara Fernandesa zo Sportingu Lisabon

Southampton 20. augusta (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu FC Southampton sa stal stredopoliar Mateus Fernandes. Dvadsaťročný Portugalčan prichádza na Britské ostrovy zo Sportingu Lisabon, s nováčikom Premier League podpísal päťročnú zmluvu.



Fernandes je odchovanec akadémie Sportingu. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Estorile, v jeho drese si pripísal 28 štartov, pričom pomohol tímu k postupu do finále portugalského Ligového pohára. Podľa britských médií zaplatil Southampton za talentovaného mladíka približne 15 miliónov libier. "Som rád, že tu môžem byť. Prichádzam do Anglicka a budem si môcť zahrať Premier League, čím sa mi splnil môj sen. Podľa mňa je to najlepšia liga na svete, teší ma, že môžem v nej ďalej futbalovo rásť," citovala agentúra Reuters portugalského reprezentanta do 21 rokov.