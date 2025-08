Southampton poslal brankára Ramsdalea na hosťovanie do Newcastlu

Newcastle 2. augusta (TASR) - Anglický futbalový brankár Aaron Ramsdale odohrá nadchádzajúcu sezónu v klube Newcastle United. Na hosťovanie do tímu Eddieho Howa ho poslal FC Southampton, momentálne účastník druhej najvyššej súťaže.



Päťnásobný reprezentant Albionu podpísal na začiatku uplynulej sezóny po strate postu jednotky v londýnskom Arsenale so „svätcami“ štvorročný kontrakt. Dvadsaťsedemročný brankár však nedokázal počas 30 štartov zabrániť zostupu do Championship.



Howe verí, že Ramsdale pridá do kádra skúsenosti a ďalšiu kvalitu. „Som rád, že som tu. Vždy som sem rád chodil a videl som, akí sú fanúšikovia vášniví. Nie vždy sa mi tu výsledkovo darilo, ale akonáhle vás podporuje celý štadión, je to krásne miesto,“ povedal Ramsdale pre oficiálne stránku klubu. Súčasťou kádra Newcastlu je stále aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Podľa britských médií by mohol Ramsdalea nahradiť v Southamptone práve 36-ročný Slovák. Dúbravka, ktorý robil dvojku Nickovi Popeovi, nevycestoval s Newcastlom na ázijskú turné.