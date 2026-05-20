Southampton sa odvolal voči vylúčeniu z play off o Premier League
Klub z Middlesbroughu nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 20. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Southampton neuspel s odvolaním voči rozhodnutiu o vylúčení z play off Championship o postup do Premier League. Kompetentní ho potrestali za to, že neoprávnene natáčal tréning svojho semifinálového súpera FC Middlesbrough. Ten tak definitívne nastúpi proti Hull City v sobotu 23. mája vo Wembley v súboji o postup do najvyššej súťaže. V kádri „Boro“ figuruje aj slovenský útočník David Strelec.
„Plne sme spolupracovali s EFL počas disciplinárneho procesu. Súhlasíme s tým, že by mal byť uložený trest, no nie s jeho rozsahom. Zatiaľ čo Leeds dostal v tejto záležitosti pokutu vo výške 200-tisíc libier, tak Southampton nemôže nastúpiť na zápas, ktorý má hodnotu viac ako 200 miliónov libier. Myslíme si, že z pohľadu finančných dôsledkov ide s prehľadom o historicky najväčšiu pokutu, ktorú dostal anglický futbalový klub,“ cituje agentúra DPA stanovisko šéfa Southamptonu Phila Parsonsa, ktorý trest označil za zjavne neprimeraný. Klub však s odvolaním napriek tomu neuspel. Arbitrážna komisia rozhodla, že trest zostáva v platnosti a nie je už proti nemu možný žiadny opravný prostriedok.
KLub z Middlesbroughu nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu prišlo 7. mája, dva dni pred prvým semifinále baráže. To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení. Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.
