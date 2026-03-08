Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Southampton vyradil v osemfinále FA Cup-u Fulham

Snímka zo zápasu FC Southampton - FC Fulham Foto: TASR/AP

Southamptonu sa po príchode trénera Tondu Eckerta darí a v tabuľke Championship sa približuje k priečkam zaručujúcim účasť v play off o postup do najvyššej anglickej súťaže.

Londýn 8. marca (TASR) - Futbalisti FC Southampton sa v osemfinále anglického Pohára FA postarali o prekvapenie, keď vyradili FC Fulham 1:0. O triumfe „svätcov" na pôde účastníka Premier League rozhodol v prvej minúte nadstaveného času Ross Stewart, ktorý premenil pokutový kop. So súťažou sa rozlúčil aj nováčik PL AFC Sunderland, ktorý nečakane prehral na ihrisku treťoligového Port Vale 0:1 po góle Bena Waineho.

Southamptonu sa po príchode trénera Tondu Eckerta darí a v tabuľke Championship sa približuje k priečkam zaručujúcim účasť v play off o postup do najvyššej anglickej súťaže, pripomenula agentúra AP. Momentálne figuruje na ôsmom mieste.
