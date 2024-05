Southampton zdolal Leeds 1:0 a postúpil do Premier League

Finále play off Championship o postup do Premier League:



Leeds United - FC Southampton 0:1 (0:1)



Gól: 24. Armstrong



Londýn 26. mája (TASR) - Futbalisti FC Southampton sa po roku opäť predstavia v anglickej Premier League. V nedeľnom finálovom dueli play off Championship zdolali v londýnskom Wembley hráčov Leedsu United 1:0. Víťazný gól strelil v 24. minúte útočník Adam Armstrong. Southampton tak doplnil dvojicu priamych postupujúcich Leicester City a Ipswich Town.Do súboja šiel ako mierny favorit Leeds, iniciatívu však od začiatku prevzal Southampton. Brankár Illan Meslier najskôr vyrazil strelu Williama Smallbonea z priameho kopu a o desať minút inkasoval po strele Armstronga k zadnej tyči. Leeds sa dostal do výraznejšej šance krátko po zmene strán, strela Crysencia Summervillea však tesne minula priestor medzi troma žrďami. Duel mohol ešte v 84. minúte zdramatizovať striedajúci Daniel James, ten však trafil brvno.Rovnako ako Southampton sa po ročnej pauze do Premier League vráti víťaz Championship Leicester. Druhý Ipswich, ktorý hral v sezóne 2022/2023 v treťoligovej League One, sa v najvyššej anglickej súťaži predstaví po 22 rokoch.