Southgate chce získať pre Anglicko prvú trofej od MS 1966

Dortmund 11. júla (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate po postupe do finále ME 2024 vyzdvihol charakter tímu. Semifinálové víťazstvo 2:1 nad Holandskom považuje za dôležitý krok na ceste k splneniu veľkého cieľa. Kouč Albiónu je presvedčený o tom, že Angličania môžu uspieť aj v nedeľu proti Španielsku v Berlíne a získať prvú cennú trofej od MS 1966.



Aj na ME 2020 postúpili do finále, v ktorom však prehrali s Talianskom po rozstrele zo značky 11 m. "Všetci túžime po tom, aby nás anglickí fanúšikovia milovali. Keď robíte niečo pre svoju krajinu a ste hrdí Angličania, ťažko znášate slová kritiky na vašu adresu. Proti Holandsku sme predviedli najlepší výkon na šampionáte a postúpili do druhého finále za sebou. Je to niečo veľmi, veľmi výnimočné," zdôraznil Southgate.



Na štyroch vrcholných podujatiach za sebou postúpil s Angličanmi minimálne do štvrťfinále. To sa nepodarilo žiadnemu inému európskemu tímu. "Naše vystúpenia na veľkých turnajoch svedčia a veľkom charaktere a odolnosti tímu. Každý hráč odvádza na tréningoch maximum. Niektorí boli možno frustrovaní z toho, že sa nedostali do základnej jedenástky, no tvrdo na sebe makali a dočkali sa odmeny ako to bolo teraz v prípade Ollieho Watkinsa. Dokonale splnil úlohu žolíka."



Watkins, ktorý v 81. minúte vystriedal Harryho Kanea, nemohol uveriť, že rozhodol o postupe Anglicka do finále. "Čakal som na túto chvíľu celé týždne. Je za tým kopec driny, trvalo to, kým som sa sem dostal a som vďačný za túto príležitosť. Chopil som sa jej oboma rukami a som z toho nadšený. Môžem odprisahať, že som pred zápasom povedal Coleovi Palmerovi, že obaja sa dnes dostaneme na ihrisko a že mi prihrá na gól. Vedel som hneď, ako dostal loptu, že ma bude hľadať, v takých momentoch musíte byť hladní po góle, ihneď loptu prebrať a zakončiť. Keď lopta zapadla dolu k žrdi, bol to najkrajší pocit v živote," vyznal sa útočník Aston Villy.



Proti Španielom, ktorí na turnaji doposiaľ vyhrali všetky zápasy, bude podľa Souhgatea kľúčová práca s loptou. "Keď majú Španieli loptu vo svojej moci, sú veľmi silní. Musíme sa snažiť im ju odobrať a prinúť ich, aby čo najviac behali bez nej. Španieli sa doposiaľ prezentovali ako najlepší tím na turnaji, no aj my sa zlepšujeme a ukazujeme lepšiu verziu Anglicka. Urobíme všetko pre to, aby sme vybojovali titul, je to pre nás veľká výzva."



Holanďania na nemeckej pôde nezopakujú úspech z ME 1988, keď dokráčali až k celkovému triumfu, pri ktorom bol ako hráč aj terajší kouč Ronald Koeman. "Je ťažké vyrovnať sa so semifinálovou prehrou, ktorá znamenala náš koniec na turnaji. Musím však uznať, že gól Watkinsa bol krásny. Začali sme dobre a rýchlo išli do vedenia, no súper potom vyrovnal z pokutového kopu, ktorý podľa môjho názoru nemal byť. VAR rozbíja futbal," sťažoval sa Koeman.



Penalta prišla po nedovolenom zákroku Denzela Dumfriesa na Kanea. "Bol tam kontakt a rozhodca to po konzultácii s VAR posúdil ako môj faul. Neurobil som ho úmyselne, bol to zlomok sekundy. Beriem na seba zodpovednosť za tento moment, ktorý ovplyvnil ďalší vývoj zápasu," kajal sa Dumfries, ktorý mohol za nerozhodného stavu 1:1 poslať Oranjes opäť do vedenia, jeho hlavička však skončila na brvne.