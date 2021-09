Southgate nesúhlasí s futbalovými MS každé dva roky

Londýn 7. septembra (TASR) – Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate si nevie predstaviť, že by sa MS konali každé dva roky. Upozorňuje na nabitý kalendár a o tejto myšlienke hovoril už aj s Arsenom Wengerom. Wenger je bývalý tréner Arsenalu Londýn a v orgánoch Medzinárodnej futbalovej federácie pôsobí vo funkcii riaditeľa vývoja.



Wenger je za to, aby sa MS hrali každé dva roky. Southgate po nedeľňajšom víťazstve Anglicka 4:0 v kvalifikácii MS 2022 nad Andorrou povedal, že už s francúzskym funkcionárom hovoril o návrhoch, a že túto možnosť víta, pokiaľ sa nepreťaží futbalový kalendár.



„Myslím si, že je potrebné preskúmať celý kalendár. Neviem však, ako bude naša generácia reagovať na MS každé dva roky. Kalendár treba upratať, nemôžeme do neho pridávať ďalšie veci. Všeobecne súhlasím s konceptom zápasov vyššej kvality, ale je tu veľa ďalších vecí, ktoré je potrebné zvážiť a nemôžeme v tejto chvíli len pridať ďalšie," povedal Southgate, ktorého citovala agentúra AFP.



Prezident Medzinárodnej futbalovej únie Aleksander Čeferin v pondelok varoval, že prípadná organizácia MS každé dva roky tento turnaj zriedi. MS konajú každé štyri roky od ustanovujúceho vydania v roku 1930. „Myslíme si, že klenot majstrovstiev sveta má hodnotu práve pre svoju vzácnosť. Ak ho však budeme robiť každé dva roky, podľa nášho názoru to povedie k väčšej experimentácii, menšej legitimite a bohužiaľ to zriedi samotné majstrovstvá sveta," povedal Čeferin na valnom zhromaždení Európskej asociácie klubov.