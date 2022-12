Southgate zostáva na lavičke Anglicka, potvrdila FA

Londýn 18. decembra (TASR) - Tréner Gareth Southgate zostane aj po MS v Katare na lavičke anglickej futbalovej reprezentácie. Jeho zotrvanie na poste potvrdila v nedeľu Anglická futbalová asociácia (FA). Southgate tak povedie národný tím aj na ME 2024 v Nemecku.



Budúcnosť 52-ročného kouča bola po štvrťfinálovej prehre s Francúzskom (1:2) nejasná. Southgate však rýchlo ukončil špekulácie okolo svojej funkcie a informoval FA o svojom zámere viesť tím na aj EURO 2024. FA vyjadrila trénerovi jasnú podporu. "Sme skutočne šťastní, že Gareth Southgate bude vo svojej funkcii pokračovať a povedie anglické mužstvo aj na EURO 2024. On a aj jeho asistent Steve Holland majú od nás plnú podporu," citovala z vyhlásenia FA agentúra AP.



Southgate, ktorý sa ujal kormidla národného tímu v roku 2016, čelil pred tohtoročným svetovým šampionátom kritike pre nevýrazné výkony. Jeho pozícia sa otriasla najmä po domácej prehre 0:4 s Maďarskom v Lige národov. Southgateovi zverenci si však počas MS v Katare vyslúžili pochvalu za ich celkové pôsobenie. Tréner sa počas svojho reprezentačného pôsobenia dokázal s tímom prebojovať do semifinále MS 2018 v Rusku i do finále ME 2020, kde Anglicko prehralo s Talianskom až po jedenástkovom rozstrele (1:1 pp, 2:3 na strely z 11 m).



Výkonný riaditeľ FA Mark Bullingham vyjadril podporu a pochvalu na adresu reprezentačného trénera. "Gareth a rovnako jeho asistent Steve Holland mužstvo skvelo pripravili. Hráči chceli naozaj získať trofej majstrov sveta, no nie vždy sa to podarí. Sme nesmierne hrdí na Garetha, trénerov i hráčov a oceňujeme všetku ich tvrdú prácu, ktorú vynaložili," citovala Bullinghama agentúra DPA.