Southgate pred finále poďakoval fanúšikom za podporu

Londýn 11. júla (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate sa pred finálovým zápasom ME 2020 obrátil s posolstvom na domácich fanúšikov.



"Chcem sa všetkým poďakovať za neuveriteľnú podporu, ktorú sme dostávali počas celého turnaja," povedal 50-ročný tréner vo videonahrávke, ktorú zverejnil niekoľko hodín pred vyvrcholením turnaja proti Taliansku.



"Dúfame, že sa vám naša hra páčila. Samozrejme vieme, čo musíme teraz pre vás urobiť. Urobíme všetko, čo bude v našich silách. Vaša podpora a energia nás veľmi posúvala dopredu. A bude to tak aj v nedeľu večer," sľúbil kouč.



Anglicko sa naposledy predstavilo vo finále veľkého turnaja na MS 1966, kde získalo titul vo Wembley. Rovnaký štadión privíta aj finále ME 2020.