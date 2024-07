Southgate priznal gólovú krízu, Pickford zaujal ťahákom na flaši

Düsseldorf 7. júla (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate doviedol svoj tím do finále ME 2020 a sobotňajším postupom do semifinále EURO 2024 potvrdil pozíciu najúspešnejšieho kormidelníka Anglicka v histórii európskych šampionátov. Po postupe cez Švajčiarsko, ktorý favorit dosiahol až po jedenástkovom rozstrele, priznal trápenie v ofenzíve. V stretnutí zaujal anglický brankár Jordan Pickford, ktorý mal na fľaši "ťahák" s menami švajčiarskych hráčov a krátkym textom k nim.



V podaní Pickforda nešlo o novinku, podobné pomôcky už použil v lige aj v reprezentácii. Pred duelom so Švajčiarskom chytil 8 zo 62 penált, ktorým čelil. Pred prvou proti Švajčiarsku, ktorá sa napokon ukázala ako kľúčová, sa oneskoril pri príchode do brány a možno aj to zneistilo hráča súpera.



Angličania strelili v piatich zápasoch doterajšieho priebehu ME päť gólov z hry, no napriek gólovo nevýraznej bilancii si v nich udržali nezdolanosť. Vo vyraďovacej fáze zdolali Slovensko 2:1 po predĺžení a gólový obrat z 0:1 predviedli aj proti Švajčiarom. Vo štvrťfinále sa prezentovali 13 streleckými pokusmi, no iba tri z nich smerovali na bránu. "Náš zámer je hrať s loptou, ale momentálne nie sme schopní dávať viac gólov. V uplynulých troch zápasoch sme hrali proti piatim hráčom v defenzíve," poznamenal Southgate, ktorý vo štvrťfinále zaujal aj defenzívnymi úlohami pre ortodoxného útočníka Harryho Kanea. Aj s jeho pomocou Angličania zvládli viacero nebezpečných protiútokov Švajčiarov a napokon boli stopercentní vo všetkých piatich pokusoch v rozstrele. "Postúpili sme do tretieho semifinále z uplynulých štyroch veľkých podujatí, no tam nechceme skončiť," zdôraznil Southgate.



Víťazstvo nad Švajčiarskom predstavovalo pre Angličanov prvý úspešný rozstrel na ME od roku 1996. Pred 28 rokmi v ňom zdolali Španielov, no neskôr prehrali štyri rozstrely za sebou. Švajčiari začali jedenástkový rozstrel stopérom Manuelom Akanjim, ktorý sa zvyčajne v Manchestri City nedostáva k strelám z bieleho bodu a po krátkom rozbehu poslal nevýraznú strelu do pripraveného Pickforda. "Nemám pre neho dosť slov útechy. Akanjimu som poďakoval za jeho výkon na turnaji a za vedenie tímu na ihrisku. Teraz musíme prijať veľký smútok a nie je to iba o jeho penalte. Myslím si však, že ME 2024 boli pre Švajčiarsko úspešné," uviedol tréner Švajčiarov Murat Yakin.