Atény 10. októbra (TASR) - Bývalý kouč anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate sa najbližší rok neplánuje vrátiť na trénerskú lavičku. Vo štvrtok to povedal na zhromaždení Asociácie európskych klubov (ECA) v Aténach.



Päťdesiatštyriročný Southgate sa rozhodol skončiť vo funkcii po letných ME v Nemecku. Angličania prehrali vo finále so Španielskom 1:2. V uplynulom období sa jeho meno skloňovalo v súvislosti s Manchestrom United, ktorému sa pod vedením Erika ten Haga nedarí. Tieto informácie však poprel. "Na budúci rok určite nebudem trénovať, tým som si istý. Na dobré rozhodnutia si musím dopriať čas. Keď vystúpite z takej veľkej úlohy, tak svojmu telu aj mysli potrebujete dať čas. Užívam si život, takže sa nemám kam ponáhľať," citovala Southgatea agentúra DPA.