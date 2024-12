Southgate si prevzal štátne vyznamenie a povýšili ho na rytiera

Londýn 31. decembra (TASR) - Bývalý tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate prijal vysoké štátne vyznamenanie, stal sa rytierom Radu britského impéria. Môže tak používať titul sir.



Päťdesiatštyriročný Southgate sa stal štvrtým trénerom Angličanov, ktorému sa dostalo tejto pocty. Pred ním sa povýšenia do rytierskeho stavu dočkali Alf Ramsey, Walter Winterbottom a Bobby Robson. Southgate priviedol Anglicko do semifinále MS v roku 2018 a dvakrát za sebou i do finále majstrovstiev Európy. Výraznejšie úspechy s národným tímom dosiahol iba Ramsey, kouč majstrov sveta z roku 1966.



Ocenenie od štátnych predstaviteľov získali aj ďalší členovia futbalového hnutia. David Moyes, naposledy tréner West Hamu, si prevzal vyznamenanie pre dôstojníka Radu Britského impéria a bývalú dlhoročnú oporu Liverpoolu a škótskej reprezentácie Alana Hansena ocenili titulom člen Radu britského impéria. Informovala o tom agentúra AP.