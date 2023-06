Southgate v kvalifikácii ME 2024 prekvapil s Alexandrom-Arnoldom

Faro 17. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska nezaváhali ani vo svojom treťom štarte v kvalifikácii ME 2024 a po víťazstve 3:0 nad Gibraltárom figurujú na čele B-skupiny. Úlohu favorita v piatok potvrdili aj Angličania, ktorí si v C-skupine poradili s Maltou 4:0. Rovnako ako úradujúci vicemajstri sveta, aj zverenci Garetha Southgatea vedú tabuľku bez straty bodu.



Francúzom ide zatiaľ kvalifikácia bezchybne, okrem výhry s Gibraltárom zdolali aj Írsko 1:0 a Holandsko 4:0. Neinkasovali tak ešte jediný gól. V prvom polčase sa v piatok presadili Olivier Giroud a Kylian Mbappe, po zmene strán si dal vlastný gól Aymen Mouelhi. Dvadsaťštyriročný Mbappe strelil už 39. gól v drese národného tímu a v zozname historicky najúspešnejších strelcov reprezentácie figuruje na štvrtom mieste o dva zásahy za Michelom Platinim.



Tréner Didier Deschamps však od hráčov "Galského kohúta" čakal viac. "Cieľom bolo vyhrať, ale mali sme streliť viac gólov. Stále sa môžeme zlepšiť a hrať vo väčšom tempe, ale ihrisko nám nepomohlo. Vyrovnám sa s tým a začnem myslieť na pondelok, kedy nás čaká dôležitý zápas," citovala 54-ročného kouča agentúra AFP. Francúzi sa v pondelok stretnú z Gréckom, ktoré tiež zatiaľ neprehralo a má jeden zápas k dobru.



Skvelý výkon v kvalifikácii predvádzajú aj Angličania, ktorí si po výhrach nad Ukrajinou (2:0) a Talianskom (2:1) pripísali hladké víťazstvo na pôde Malty. Prvý gól zápasu si dal domáci obranca Ferdinando Apap, ďalšie už pridali hosťujúci Trent Alexander-Arnold, Harry Kane a Callum Wilson. Kane zaznamenal z pokutového kopu 56. gól v reprezentácii a tabuľku národných strelcov vedie o tri góly pred Waynom Rooneym. "Samozrejme, vieme, že máme kvalitu na to, aby sme vyhrali zápas. Potom je to o mentalite. Myslím, že tá bola vynikajúca od začiatku," uviedol Southgate po zápase.



Anglický kouč prekvapil, keď do stredu poľa nasadil pravého obrancu Alexandra-Arnolda. "Projekt sa mu páčil. Bol z neho nadšený a ukázal presne to, čoho by podľa nás mohol byť schopný. Ostatným stredopoliarom dáva niečo iné," dodal Southgate. "Nehrám na tom poste veľa, ale cítim sa tam pohodlne. Užil som si to. Snáď som jedným z tých hráčov, ktorí sa dajú využiť na viacerých pozíciách. Je dôležité, že keď dostanem príležitosť, tak sa jej chopím," reagoval 24-ročný Alexander-Arnold. Angličanov čaká v pondelok duel so Severným Macedónskom.