Anglický tréner vyradil zo širšieho kádra Maddisona a Jonesa

Londýn 6. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate vyradil zo širšieho kádra pre ME v Nemecku obrancu Harryho Maguirea a stredopoliarov Jamesa Maddisona z Tottenhamu a Curtisa Jonesa z Liverpoolu. Všetci hráči opustili tréningový kemp "Albiónu" po tom, čo sa dozvedeli, že sa nedostanú do konečnej nominácie na EURO.



Tridsaťjedenročný Maguire vynechal pre zranenie lýtka záver sezóny Manchestru United. "Som sklamaný, že som nebol vybraný, aby som hral za Anglicko na ME. Napriek mojej maximálnej snahe sa mi nepodarilo prekonať zranenie lýtka. Možno som na seba príliš tlačil, aby som to skúsil," uviedol na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Maddison čelil silnej konkurencii na svojom poste, keďže Southgate má v kádri Judea Bellinghama, Phila Fodena, Colea Palmera, Jacka Grealisha či Bukaya Saku. Očakáva sa, že miesto na šampionát nezíska ani obranca Liverpoolu Jarell Quansah. Kouč Anglicka prijal dobrú správu o zdravotnom stave Lukea Shawa. Ľavý obranca Manchestru United sa vrátil do tréningového procesu po svalovom zranení, čím posilnil nádej na účasť na záverečnom turnaji. Informovala agentúra AFP.



Southgate má po vyradení trojice k dispozícii ešte 30 hráčov, z ktorých štyria nepocestujú na kontinentálny šampionát. Termín na oznámenie oficiálnej nominácie vyprší po piatkovom zápase Anglicka s Islandom vo Wembley.



Angličania sa na ME predstavia v C-skupine, v ktorej si zahrajú postupne so Srbskom (16. júna), Dánskom (20. júna) a účinkovanie v skupine uzavrú duelom so Slovinskom (25. júna).