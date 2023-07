Söyüncü sa po odchode z Leicestru upísal Atleticu Madrid

Madrid 5. júla (TASR) - Novou posilou Atletica Madrid sa stal turecký futbalový reprezentant Caglar Söyüncü. Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do španielskeho klubu ako voľný hráč. Uplynulé štyri sezóny pôsobil v Leicestri, po zostupe do druhej najvyššej anglickej súťaže sa rozhodol v tíme nepokračovať.



Ako informovala agentúra AFP, Söyüncü sa dohodol s tretím tímom minulej sezóny La Ligy na štvorročnom kontrakte. Turecký stopér prišiel do Leicestru v roku 2018 z Freiburgu, za "líšky" odohral 132 zápasov vo všetkých súťažiach. V roku 2021 s nimi vybojoval Pohár FA.