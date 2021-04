Banská Bystrica vyradila Dunajskú Stredu a je v semifinále

Štvrťfinále Slovenského pohára – Slovnaft Cupu



MFK Dukla Banská Bystrica – FK DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (1:1)



Góly: 2. Kupčík, 69. Frimmel, 90.+4 Tóth – 21. Müller, 67. Beskorovajnij





Zvolen 14. apríla (TASR) - Futbalisti druholigového MFK Dukla Banská Bystrica postúpili do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom štvrťfinálovom stretnutí zdolali vo Zvolene fortunaligový klub DAC Dunajská Streda 3:2.Líder druhej ligy z Bystrice viedol od 2. minúty vďaka Ľubošovi Kupčíkovi, no ešte do polčasu vyrovnal Jannik Müller. DAC dokázal otočiť priebeh duelu, keď sa v 67. min presadil Danylo Beskorovajnij. Vzápätí však vyrovnal Marek Frimmel a favorita v poslednej štvrtej minúte nadstaveného času šokoval Viktor Tóth, ku ktorému sa odrazila lopta od pravej žrde po priamom kope Frimmela.V semifinále Slovnaft Cupu sa predstavia minimálne dvaja druholigisti. V utorok Košice zdolali Trenčín 3:0. V stredu bolo na programe aj posledné štvrťfinále medzi Slovanom Bratislava a FC Petržalka.