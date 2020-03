Herrmannová vyhrala šprint v Novom Meste, Slovenkám sa nedarilo

Nové Mesto na Morave 5. marca (TASR) - Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová sa stala víťazkou štvrtkových rýchlostných pretekov žien na 7,5 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave. Na druhom mieste skončila Francúzka Anais Bescondová (+27,2 s), tretia finišovala domáca favoritka Markéta Davidová (+49,7 s). Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie Paulína Fialková na 27. mieste (+1:50,2 min).



Tridsaťjedenročná Herrmannová, ktorá štartovala už ako tretia v poradí, predviedla pred prázdnymi tribúnami a na veternej strelnici presnú a rýchlu streľbu a obe položky zvládla bez chyby. K tomu pridala aj výborný bežecký výkon a hneď v úvode pretekov stanovila veľmi dobrý čas 18:51,0 minúty, ktorý sa nakoniec žiadnej z ďalších pretekárok nepodarilo prekonať. Pre Herrmannovú to bolo druhé víťazstvo v sezóne SP, prvé dosiahla vo vytrvalostných pretekoch v slovinskej Pokljuke, celkovo ich má na konte šesť.



Druhé miesto obsadila Bescondová, ktorá takisto predviedla čistú streľbu, no bežecky na tom bola slabšie a do cieľa prišla s mankom 27,2 sekundy na Herrmannovú. Tretia bola domáca favoritka Davidová. Tá chybovala raz na úvodnej ležke a v cieli mala stratu 49,7 s.



Slovenky nastúpili v zložení Paulína a Ivona Fialkové, Veronika Machyniaková a premiérovo v kariére sa vo Svetovom pohári predstavila aj dvadsaťročná juniorka Henrieta Horváthová. Ako prvá vyšla na trať Ivona Fialková, no už ležka jej vôbec nevyšla, keď na nej spravila až štyri chyby, na stojke pridala ďalšie dva a bolo jasné, že sa zaradí na koniec výsledkovej listiny. Jej staršia sestra Paulína rozbehla preteky výborne, z čistej ležky vyrazila do druhého kola ako štvrtá s mankom len 13,9 s, ale na stojke jej dve rany ušli a razom sa prepadla do tretej desiatky. "Ležka bola fajn, s tým som spokojná. Stojka bola v tom vetre ťažká, triasli sa mi nohy a nevyšlo to. Na trati som sa necítila zle a myslela som si, že po bežeckej stránke je to celkom dobré, ale tie časy v cieli hovoria niečo iné," povedala pre RTVS. Paulína skončila na bodovanom 26. mieste (+1:50,2 min), Ivona obsadila 87. priečku (+4:32,8 min) z 98 štartujúcich.



Veronika Machyniaková zvládla ležku bez chyby, ale napriek tomu z nej vyšla so stratou 1:06,6 min a na trati naberala ďalšiu. Na stojke spravila jednu chybu a do cieľa prišla na 75. pozícii s mankom 3:27,9 min. Henrieta Horváthová zvládla svoju premiérovú ležku vo SP bez chyby, no na stojke úplne vybuchla a nesklopila ani jeden terč. Debut jej nevyšiel a s mankom 6:01,1 min obsadila 96. miesto.



Podujatie v Novom Meste na Morave (5.-8. marca) patrí tradične medzi najnavštevovanejšie v programe SP, no tento rok to neplatí. Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu rozhodla Bezpečnostná rada ČR, že 7. kolo sa bude konať bez prítomnosti divákov, Medzinárodná biatlonová únia (IBU) následne prijala ďalšie preventívne opatrenia. V dejisku sa neuskutoční žiadna tlačová konferencia a novinári budú musieť v mix zóne dodržiavať pri rozhovoroch minimálny odstup jeden a pol metra od športovcov.



Na podujatí chýba Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, ktorá ho vynechala pre chorobu. Podľa nórskeho tímového lekára trpí päťnásobná zlatá medailistka z nedávnych MS bežnou vírusovou infekciou. Svoj návrat plánuje o týždeň vo fínskom Kontiolahti.



V piatok je na programe šprint mužov na 10 km (17.30 h), v sobotu sa pôjdu štafety (od 14.00 h) a v nedeľu vyvrcholí podujatie pretekmi s hromadným štartom (od 11.45 h).