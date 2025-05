Šp. lezenie: Buršíková nepostúpila do finále boulderu v Salt Lake City

Salt Lake City 24. mája (TASR) - Slovenská lezkyňa Martina Buršíková nepostúpila do finále boulderu na podujatí Svetového pohára v Salt Lake City. V semifinále obsadila 23. miesto a na postupovú osmičku jej chýbalo 65,5 bodu.



Buršíková dosiahla 19,1 bodu, keď bola v zóne na dvoch stenách zo štyroch. Na prvom boulderi sa jej to podarilo na deviaty pokus, na poslednom to zvládla na štvrtý raz. Na svojom druhom podujatí SP v tejto sezóne si polepšila oproti pretekom v čínskom Kche-čchiao, kde nepostúpila z kvalifikácie a zaznamenala 37. miesto.