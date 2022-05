VIDEO SP: Škrtel povedie Trnavu vo finále ako kapitán: Je to vždy česť

Trnava 6. mája (TASR) - Futbalistov Spartaka Trnava povedie vo finále Slovenského pohára v úlohe kapitána Martin Škrtel. Tréner Michal Gašparík o tom informoval na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii. Vyvrcholenie pohárovej súťaže je na programe v nedeľu 8. mája o 17.30 h na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, súperom "andelov" bude ich úhlavný rival a obhajca trofeje Slovan.



Správa o udelení kapitánskej pásky bola zjavne novinkou aj pre Škrtela, ktorý o tom dovtedy netušil, nakoľko v Trnave doposiaľ nosil "céčko" Martin Mikovič. "Máme špeciálne na tento zápas nové zlaté dresy, sú veľmi pekné. Bavili sme sa o tom aj s hráčmi v kabíne. Máme síce pravidlo, že kapitánom má byť Trnavčan, ale v tomto prípade bude v nových dresoch kapitán Martin Škrtel. Myslím si, že má najviac skúseností. Je to pre nás veľký zápas, preto sme sa rozhodli pre neho. Zároveň ide o gesto, keďže po peknej kariére v zahraničí si vybral Martin práve Trnavu," povedal Gašparík.







"Byť kapitánom mužstva je vždy česť, je jedno, či to bolo v reprezentácii, v Liverpoole alebo teraz v Spartaku. Veľmi si toto gesto vážim, či už od trénera alebo aj od spoluhráčov. Urobím všetko, aby som bol tým správnym kapitánom a priviedol tú pomyselnú loď do prístavu, aký si všetci želáme," reagoval Škrtel. Neznamená to však, že líder kabíny Martin Mikovič do zápasu so Slovanom nenastúpi. Napriek tomu, že ligový duel v Bratislave v nedeľu nedohral, bude k dispozícii. "Myslím si, že hral aj na jednej nohe. Odmietol magnetickú rezonanciu a povedal, že na finále nastúpi. Nakoniec bol po dvoch dňoch v pohode, takže je stopercentne pripravený," uviedol na margo Mikoviča trnavský kouč.



Ten bude mať k dispozícii v podstate takmer kompletný káder s výnimkou dlhodobo zranených Boatenga, Bojaliho a Rusova, ktorý v pondelok podstúpil operáciu krížneho väzu na klinike v Innsbrucku a čaká ho niekoľkomesačná rehabilitácia. Nedeľný ligový zápas na Slovane Trnavčanom nevyšiel, nemal potrebnú úroveň, teraz sa však očakáva úplne "iná jazda". "Predošlý zápas bol ako prípravný. Finále pohára bude niečo úplne iné. Aj my to budeme mať ťažké, ale aj Slovan. Taký ťažký zápas s nami ešte, myslím si, ´belasí´ nemali," poznamenal Gašparík.







Martin Škrtel už zažil mnohé veľké stretnutia v zahraničí. Verí, že aj pohárové finále na Národnom futbalovom štadióne bude mať výbornú kulisu. "Nastúpia proti sebe z historického, ale aj súčasného hľadiska, dva najslávnejšie slovenské kluby. Verím, že ošiaľ, ktorý sa už okolo zápasu začína, vyvrcholí v nedeľu a bude to nielen pre fanúšikov, ale aj hráčov vyvrcholenie sezóny," podotkol skúsený stopér.



Zápas vníma celá trnavská kabína, tréneri nemajú problém s tým, že by potrebovali hráčov nabudiť. "Najväčšia motivácia je, keď hráte na Slovane, na Národnom futbalovom štadióne a vy chcete trofej priniesť domov. Pre Trnavu je to extrémna motivácia," pokračoval Gašparík. Mužstvo pripravuje na každú maličkosť. V troch tohtoročných zápasoch oboch tímov padli iba dva góly, vylúčené teda nie je ani to, že by mohol nakoniec rozhodovať rozstrel z 11 metrov.



"Verím, že ak príde k rozstrelu, budeme opäť úspešní. Chystáme sa aj strategicky, rozmýšľame nad každým detailom, ktorý by mohol prísť v prípadnom predĺžení alebo penaltovom rozstrele," vyjadril sa lodivod Spartaka. "Musíme sa tiež pripraviť, aby publikum nestrhlo hráčov do niečoho, čo nemáme pripravené a nechceme. Budeme aj s týmto pracovať a upozorňovať na to chalanov. Želám si, aby prišlo čo najviac divákov a žilo to. Bude to mať obrovskú emóciu, na ihrisku a pravdepodobne aj v hľadisku."



Kapacita štadióna je z bezpečnostných dôvodov znížená na 16-tisíc divákov, podľa hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej sa zatiaľ predala približne polovica vstupeniek. Slovanisti do svojho sektora za bránkou kúpili približne 1500 vstupeniek, spartakovci zatiaľ asi 1300. Predaj ešte prebieha počas piatka a sobotného popoludnia.



Fanúšikovia Spartaka pricestujú do hlavného mesta špeciálnym vlakom. Súprava s 15 vozňami pojme maximálne 1700 ľudí, z Trnavy má odchod v deň zápasu o 14.25 h. Zo železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto potom budú fanúšikov transportovať na štadión autobusmi.