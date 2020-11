SP v biatlone bude len v Európe, IBU Cup opäť dvakrát v Osrblí

Kalendár SP 2020/21:



1. kolo SP Kontiolahti (Fín.):



28. novembra: vytrvalostné preteky mužov na 20 km, vytrvalostné preteky žien na 15 km



29. novembra: šprint mužov na 10 km, šprint žien na 7,5 km





2. kolo SP Kontiolahti (Fín.):



3. decembra: šprint mužov na 10 km, šprint žien na 7,5 km



5. decembra: stíhačka mužov na 12,5 km, štafeta žien na 4x6 km



6. decembra: štafeta mužov na 4x7,5 km, stíhačka žien na 10 km





3. kolo SP Hochfilzen (Rak.):



11. decembra: šprint žien na 7,5 km, šprint mužov na 10 km



12. decembra: štafeta žien na 4x6 km, stíhačka mužov na 12,5 km



13. decembra: stíhačka žien na 10 km, štafeta mužov na 4x7,5 km





4. kolo SP Hochfilzen (Rak.):



17. decembra: šprint mužov na 10 km



18. decembra: šprint žien na 7,5 km



19. decembra: stíhačka mužov na 12,5 km, stíhačka žien na 10 km



20. decembra: hromadné preteky mužov na 15 km, hromadné preteky žien na 12,5 km





5. kolo SP Oberhof (Nem.):



7. januára: šprint žien na 7,5 km



8. januára: šprint mužov na 10 km



9. januára: stíhačka žien na 10 km, stíhačka mužov na 12,5 km



10. januára: mix štafety na 4x6 km, mix dvojíc





6. kolo SP Oberhof (Nem.):



13. januára: šprint mužov na 10 km



14. januára: šprint žien na 7,5 km



15. januára: štafeta mužov na 4x7,5 km



16. januára: štafeta žien na 4x6 km



17. januára: hromadné preteky mužov na 15 km, hromadné preteky žien na 12,5 km





7. kolo SP Anterselva (Tal.):



21. januára: vytrvalostné preteky žien na 15 km



22. januára: vytrvalostné preteky mužov na 20 km



23. januára: hromadné preteky žien na 12,5 km, štafeta mužov na 4x7,5 km



24. januára: štafeta žien na 4x6 km, hromadné preteky mužov na 15 km





MS Pokljuka (Slovin.):



10. februára: mix štafety na 4x7,5 km



12. februára: šprint mužov na 10 km



13. februára: šprint žien na 7,5 km



14. februára: stíhačka mužov na 12,5 km, stíhačka žien na 10 km



16. februára: vytrvalostné preteky žien na 15 km



17. februára: vytrvalostné preteky mužov na 20 km



18. februára: mix dvojíc



20. februára: štafeta žien na 4x6 km, štafeta mužov na 4x7,5 km



21. februára: hromadné preteky žien na 12,5 km, hromadné preteky mužov na 15 km





8. kolo SP Nové Město na Moravě (ČR):



4. marca: štafeta žien na 4x6 km



5. marca: štafeta mužov na 4x7,5 km



6. marca: šprint mužov na 10 km, šprint žien na 7,5 km



7. marca: stíhačka žien na 10 km, stíhačka mužov na 12,5 km





9. kolo SP Nové Město na Moravě (ČR):



11. marca: šprint mužov na 10 km



12. marca: šprint žien na 7,5 km



13. marca: stíhačka mužov na 12,5 km, stíhačka žien na 10 km



14. marca: mix štafety, mix dvojíc



10. kolo, finále SP Oslo (Nór.):



18. marca: šprint žien na 7,5 km



19. marca: šprint mužov na 10 km



20. marca: stíhačka žien na 10 km, stíhačka mužov na 12,5 km



21. marca: hromadné preteky žien na 12,5 km, hromadné preteky mužov na 15 km

Kalendár IBU Cup-u:



14.-17. januára - Arber (Nem.)



18.-23. januára - Arber (Nem.)



13.-14. februára - Osrblie



17.-21. februára - Osrblie



10.-14. marca - Val Ridanna (Tal.)





27.-31. januára - ME Duszniki-Zdrój (Poľ.)





28. februára - 7. marca - MS juniorov a kadetov Obertilliach (Rak.)

Kontiolahti 26. novembra (TASR) - Sezóna Svetového pohára v biatlone sa druhý rok za sebou odohrá iba Európe. Tentokrát to zapríčinila pokračujúca pandémia koronavírusu, prvoradé je zdravie a tak organizátori pristúpili k prísnym hygienickým opatreniam, ktoré majú za následok, že sa až v štyroch dejiskách uskutočnia "dvojkolá". Prvé je na programe hneď v úvode sezóny v Kontiolahti a odštartuje v sobotu vytrvalostnými pretekmi mužov a žien.Vo fínskom stredisku sa následne v nedeľu odohrajú prvé súboje v rýchlostných pretekoch, pričom všetky výpravy zostanú v "biatlonovej bubline" a na ďalší týždeň ich čaká druhé kolo s ďalšími šprintmi, úvodnými stíhačkami a štafetami. Podobné dvojkolá budú nasledovať aj v rakúskom Hochfilzene (3., 4. kolo, 11.-20. decembra) a nemeckom Oberhofe (5., 6., 7.-17. decembra). Siedme kolo sa uskutoční v januári v talianskej Anterselve, po ktorej nasledujú MS v slovinskej Pokljuke. Vrchol sezóny je naplánovaný na 10. až 21. februára. Predstavitelia IBU ešte krátko pred štartom sezóny plánovali usporiadať 8. kolo v Pekingu, pričom malo podujatie slúžiť ako test pred ZOH 2022 v metropole Číny. Pre druhú vlnu pandémie však museli od tohto scenára upustiť a ako logickú náhradu zvolili Nové Město na Morave. V českom stredisku sa totiž uskutoční aj nasledujúce 9. kolo. Svetový pohár by mal vyvrcholiť už o pár dní neskôr v Holmenkollene.Všetko však bude závisieť od vývoja pandémie, situácie v dejiskách pretekov ako aj od cestovných obmedzení. Už pred štartom nového ročníka SP sa o tom presvedčil slovenský tím, keďže sa objavil pozitívny prípad v tíme sestier Paulíny a Ivony Fialkových, ktoré tak nemohli nastúpiť na 1. ani 2. kolo v Kontiolahti. "" odkázali fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete.Okrem ich tímu odhalili testy koronavírus priamo v dejisku 1. kola v reprezentáciách Ruska, Lotyšska, Moldavska, Rumunska i Francúzska. Informovala o tom Medzinárodná biatlonová únia (IBU), no neuviedla koľko bolo pozitívnych a mená osôb. O ich osude budú okrem IBU rozhodovať najmä miestne zdravotnícke orgány, ktoré môžu vyradiť z pretekov aj celý tím. Minimálne úvodné podujatia novej sezóny sa tak budú niesť vo veľkej neistote.Ak však pôjde všetko podľa plánu, na biatlonistov a biatlonistky čaká v ročníku 2020/21 dokopy 26 individuálnych pretekov, šesť klasických štafiet mužov a žien a trikrát mix štvoríc a dvojíc. V programe sú tak zatiaľ všetky preteky, ktoré si IBU na sezónu naplánovala. "" uviedol prezident IBU Olle Dahlin.Pandémia výrazne zredukovala aj program nižších kategórií. IBU Cup by mal odštartovať až po novom roku dvojkolom v nemeckom Arbere (14. - 23. januára), hneď na to sú naplánované majstrovstvá Európy v poľskom meste Duszniki-Zdrój (27.-31. januára). Vo februári zavíta Pohár IBU aj na Slovensko. Biatlonový areál v Osrblí privíta rovnako ako vlani dve kolá seriálu (13. do 21. februára), no v rovnakom čase sa uskutočnia aj MS v Pokljuke. Záver "druhej ligy" je naplánovaný na marec v talianskom stredisku Val Ridanna. Z programu juniorov sú zatiaľ v kalendári len MS v Obertilliachu (24. februára - 7. marca).Prezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Petra Vozára potešilo, že Osrblie opäť dostalo dôveru od funkcionárov IBU. "" uviedol pre TASR.