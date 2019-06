SP: Všetkých dvanásť Slovákov postúpilo do semifinále vodného slalomu

V mužskej C1 uspeli v prvej rozplavbe Matej Beňuš, Alexander Slafkovský i Michal Martikán, keď obsadili tretie, siedme respektíve dvanáste miesto a zaistili si postup ďalej.

Lee Valley 14. júna (TASR) - Všetkých dvanásť slovenských vodných slalomárov sa v piatkovej kvalifikácii 1. kola Svetového pohára v britskom olympijskom centre Lee Valley prebojovalo do sobotňajších semifinálových bojov.



V mužskej C1 uspeli v prvej kvalifikácii Matej Beňuš, Alexander Slafkovský i Michal Martikán, keď obsadili tretie, siedme a dvanáste miesto a zaistili si postup ďalej. "Išiel som do toho s tým, že mám formu. Na ME som spravil malé chyby, teraz som sa im vyhol. Toto je trochu ťažšia trať, takže vyniknú o čosi technickejší pretekári," zhodnotil Beňuš. Prvé preteky v tejto sezóne absolvoval Slafkovský, ktorý chýbal na šampionáte v Pau pre zdravotné problémy: "Bolo to pre mňa trochu rozpačité, byť na štarte po prvý raz v sezóne. Sám som nevedel, čo mám od seba čakať. Chcel som predviesť zodpovednú jazdu, čo sa mi podarilo. Je čo zlepšiť, ale som rád, že som postúpil z prvej jazdy."



V prvej kvalifikácii uspeli aj všetky tri kajakárky, Jana Dukátová skončila na siedmej pozícii, Eliška Mintálová na pätnástej a Elena Kaliská na 20. priečke, ktorá ako posledná zaručovala priamy postu do semifinále.



Dukátová sa po návrate z materskej dovolenky postupne dostáva do formy, po neúspechu na ME si vybojovala účasť v semifinále na prvý pokus. "Musím byť veľmi trpezlivá. Nie je to jednoduché, mám dvakrát viac povinností, ale zatiaľ všetko funguje, ako má. Som rada, že som postúpila, stále je však priestor na zlepšenie," povedala Dukátová.



Už v prvej kvalifikácii kanoistiek si vybojovala účasť v semifinále Soňa Stanovská, ktorá obsadila dvanáste miesto. Monika Škáchová a Emanuela Luknárová zvládli druhú kvalifikáciu, Škáchová bola druhá, Luknárová šiesta.



V K1 mužov Jakub Grigar postúpil zo šiestej a Martin Halčin zo sedemnástej priečky. Andrejovi Málkovi nevyšlo 1. kolo, ale napravil to postupovou štvrtou pozíciou v druhej jazde.



V sobotu sú na programe K1 žien a C1 mužov. Semifinále odštartuje o 10.00, finále o 13.03 SELČ.