Špaleka potešil gól aj kolektívny výkon Brescie

Brescia 15. decembra (TASR) - Slovenský reprezentant Nikolas Špalek bol ústrednou postavou sobotňajšieho zápasu Brescia - Lecce (3:0), keď mal prsty vo všetkých troch góloch svojho mužstva.



Stredopoliar vybehol na ihrisko v 29. minúte, po niekoľkých minútach poslal prihrávku pred prázdnu bránku spoluhráčovi Jhonovi Chancellorovi a Venezuelčan otvoril gólový účet duelu dvoch tímov zo spodnej časti tabuľky. Druhý presný zásah Brescie prišiel po štandardnej situácii, ktorú rozhodca nariadil po faule na rodáka zo Šale. V druhom polčase sa zo svojho premiérového gólu v Serii A tešil už aj samotný Špalek.



"Mrzelo ma, že som nenastúpil od začiatku, no nakoniec sa to skvele otočilo. Dôležitý bol úvodný gól, ktorým sme sa v ťažkom zápase chytili. Nakoniec sme to kontrolovali až do konca, podali sme výborný kolektívny výkon a iba ten nás môže posúvať vyššie a vyššie v tabuľke," cituje slová 22-ročného hráča internetový portál fsagency.eu. "Rovnako ma však tešia aj prihrávky, alebo keď sa nejakým spôsobom môžem podieľať na dobrých výsledkoch. Gól bol čerešničkou na torte, myslím, že bolo vidno, akú som mal z neho radosť. Ako som povedal, najdôležitejšie sú tri body. Máme dve víťazstvá po sebe a v stredu nás čaká dohrávka so Sassuolom, takže musíme zostať plne koncentrovaní. Sú to súboje s tabuľkovými susedmi, takže každému je jasné, že práve v týchto nesmieme ťahať za kratší koniec," dodal Špalek.