Špalekova Brescia prehrala v Janove

Rím 26. októbra (TASR) - Úradujúci šampión najvyššej talianskej futbalovej súťaže Juventus Turín iba remizoval v sobotnom stretnutí 9. kola na pôde nováčika US Lecce 1:1. V drese hostí chýbal Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorému tréner Maurizio Sarri doprial oddych.



Favorit sa dostal do vedenia v 50. minúte. Po zákroku Jacopa Petriccioneho nariadil hlavný rozhodca Paolo Valeri, po konzultácii s VAR, pokutový kop. Paulo Dybala nezaváhal. Domáci však vyrovnali už o šesť minút neskôr, letná posila Juventusu Matthis de Ligt zahral vo vlastnej šestnástke rukou a Marco Macosu premenil jedenástku.



"Stará dáma" zakopla po sérii šiestich víťazstiev a iba druhýkrát v tejto ligovej sezóne nebodovala naplno.



Možnosť dostať sa na čelo tabuľky nevyužil Inter Miláno, ktorý doma remizoval s Parmou 2:2. "Nerazzurri" sa dostali do vedenia v 23. minúte, ale o sedem minút neskôr už prehrávali po góloch Yanna Karamoha a Gervinha. V druhom polčase vyrovnal Romelu Lukaku. V domácom drese odohral celý zápas slovenský reprezentant Milan Škriniar, rovnako ako za hostí Juraj Kucka.



Inter je v tabuľke Serie A druhý o bod za Juventusom, Parma je siedma.





sumáre:



Lecce - Juventus Turín 1:1 (0:0)



Góly: 56. Mancosu (z 11 m) - 50. Dybala (z 11 m)



Inter Milán - FC Parma 2:2 (1:2)



Góly: 23. Candreva, 51. Lukaku - 26. Karamoh, 30. Gervinho



/M. Škriniar odohral celý zápas - J. Kucak odohral celý duel/



Janov - Brescia 3:1 (0:1)



Góly: 66. Agudelo, 75. Kouame, 79. Pandev - 34. Tonali